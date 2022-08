In albergo per oltre 2 mesi, se ne va senza pagare e si porta via anche la chiave

L'uomo non ha saldato il conto dell'albergo da oltre 1.800 euro e ha fatto perdere le sue tracce. La polizia lo ritrova in un bar di Spoleto

E’ stato ospite in un albergo per oltre due mesi e mezzo, poi se ne è andato, facendo perdere le sue tracce, portandosi via addirittura la chiave della camera. Sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Spoleto, dopo la denuncia del titolare della struttura ricettiva, a rintracciare l’uomo, in un bar della città.

L’uomo – si tratta di un anziano professionista spoletino – alla fine ha restituito almeno la chiave, ma non ha pagato il conto – di oltre 1800 euro – ed è stato denunciato per insolvenza fraudolenta.