Imu, le nuove aliquote e detrazioni per il 2021

Approvate a maggioranza dal Consiglio comunale: così il pagamento dell'imposta a Perugia in base al tipo di fabbricato

Imu, approvate dal Consiglio comunale le aliquote e le detrazioni per il 2021.

L’assessore al Bilancio Cristina Bertinelli ha spiegato che si tratta di una proposta propedeutica al bilancio di previsione, con la quale di fatto si confermano per l’anno in corso le aliquote e le detrazioni già stabile per il 2020, che restano, quindi, invariate.

Le esenzioni

In particolare, saranno esenti l’abitazione principale, così come le abitazioni assimilate, per legge o per regolamento comunale, all’abitazione principale, per le quali non saranno previste, quindi, detrazioni. All’abitazione principale, se costituita da un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) sarà applicata l’aliquota del 6 per mille, con relativa detrazione di 200 euro.

Saranno esenti da Imu – quindi nessuna detrazione – anche i terreni agricoli.

Le aliquote

Per gli altri fabbricati le aliquote e le relative detrazioni saranno le seguenti:

Fabbricati rurali strumentali: aliquota 1 per mille, detrazione zero;

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalla impresa costruttrice: aliquota 2,5 per mille, detrazione zero;

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota 10,6 per mille, detrazione zero;

Immobili diversi dall’abitazione principale e dai precedenti: aliquota 10,6 per mille, detrazione zero;