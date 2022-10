Impresa Forti srl premiata dall'Ance per i 75 anni di attività - Tuttoggi

Le congratulazioni dell’amministrazione comunale per i 75 anni di storia dell’impresa spoletina Forti srl

“Mi congratulo con la Forti srl per il riconoscimento ricevuto dall’ANCE Perugia, una notizia che non può che essere accolta con grande piacere”. Così il sindaco Andrea Sisti ha voluto esprimere le congratulazioni dell’amministrazione comunale per i 75 anni di storia dell’impresa spoletina.

Martedì 11 ottobre, in occasione dell’assemblea generale dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili della provincia di Perugia, l’impresa Forti srl è stata premiata per i 75 anni di adesione. Un percorso lavorativo e imprenditoriale avviato nel 1945 da Angelo Forti e proseguito negli anni grazie all’impegno dei figli Oliviero e Serafino. La Forti srl è oggi guidata dai fratelli Paolo e Andrea Forti, nipoti di Angelo e figli di Oliviero.