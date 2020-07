Imprenditoria tifernate in lutto, addio a Giulio Chiarioni e Franco Fabbri - Tuttoggi

Lutti nel mondo dell’imprenditoria tifernate. La comunità locale piange la scomparsa, a pochi giorni di distanza, di Giulio Chiarioni e Franco Fabbri.

Franco Fabbri, co-fondatore assieme al compianto Enzo Grilli dell’azienda Grifa srl che, recentemente ha festeggiato il prestigioso traguardo di 50 anni di attività e Giulio Chiarioni, imprenditore e presidente del Lions, “hanno rappresentato tanto in termini di umanità e talento per la comunità ed in primo luogo per le loro famiglie” ha detto il sindaco tfernate Luciano Bacchetta.

“Un pezzo di storia di Città di Castello che non dimenticheremo assieme ai loro sorrisi e al garbato modo di porsi nei confronti di tutti” ha aggiunto il primo cittadino a nome della giunta municipale. Ai messaggi di condoglianze si unisce anche il consigliere regionale e Presidente di Commissione, Valerio Mancini (parente della famiglia Fabbri) che ne ricorda “la straordinaria capacità imprenditoriale, onestà e bontà”.