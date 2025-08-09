Impianti sportivi, la Regione stanzia quasi 300.000 euro per cinque interventi - Tuttoggi.info

La giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili e allo sport Simona Meloni, ha approvato il finanziamento di cinque ulteriori progetti relativi al Programma annuale per l’impiantistica sportiva 2024, completando così lo scorrimento della graduatoria approvata lo scorso anno.

Grazie a una disponibilità di risorse pari a 277.691,53 euro, vengono ora finanziati tutti gli interventi ammissibili che, nel 2024, non avevano ottenuto copertura o avevano ricevuto contributi solo parziali per carenza di fondi. Le somme provengono dalla Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione regionale 2025–2027.

I nuovi finanziamenti riguardano il Comune di San Venanzo, che riceverà 38.502,73 euro; il Comune di Lugnano in Teverina, con 46.695,40 euro; il Comune di Terni, località Cicioni, con 75.000 euro; il Comune di Perugia, località Piccione, con 42.683,80 euro; e il Comune di Terni, località Sant’Efebo, con 74.809,60.

“Con questo atto – ha dichiarato l’assessore Simona Meloni – manteniamo l’impegno assunto con i territori, dando piena attuazione alla graduatoria 2024 e consentendo a tutti i Comuni ammessi di avviare o completare interventi fondamentali per la riqualificazione, la messa a norma e l’ammodernamento delle strutture sportive. Investire nello sport significa investire in salute, socialità e qualità della vita delle nostre comunità, in particolare dei giovani”.