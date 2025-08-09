 Impianti sportivi, la Regione stanzia quasi 300.000 euro per cinque interventi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Impianti sportivi, la Regione stanzia quasi 300.000 euro per cinque interventi

Redazione

Impianti sportivi, la Regione stanzia quasi 300.000 euro per cinque interventi

Sab, 09/08/2025 - 09:07

Condividi su:

La giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili e allo sport Simona Meloni, ha approvato il finanziamento di cinque ulteriori progetti relativi al Programma annuale per l’impiantistica sportiva 2024, completando così lo scorrimento della graduatoria approvata lo scorso anno.

Grazie a una disponibilità di risorse pari a 277.691,53 euro, vengono ora finanziati tutti gli interventi ammissibili che, nel 2024, non avevano ottenuto copertura o avevano ricevuto contributi solo parziali per carenza di fondi. Le somme provengono dalla Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione regionale 2025–2027.

I nuovi finanziamenti riguardano il Comune di San Venanzo, che riceverà 38.502,73 euro; il Comune di Lugnano in Teverina, con 46.695,40 euro; il Comune di Terni, località Cicioni, con 75.000 euro; il Comune di Perugia, località Piccione, con 42.683,80 euro; e il Comune di Terni, località Sant’Efebo, con 74.809,60.

“Con questo atto – ha dichiarato l’assessore Simona Meloni – manteniamo l’impegno assunto con i territori, dando piena attuazione alla graduatoria 2024 e consentendo a tutti i Comuni ammessi di avviare o completare interventi fondamentali per la riqualificazione, la messa a norma e l’ammodernamento delle strutture sportive. Investire nello sport significa investire in salute, socialità e qualità della vita delle nostre comunità, in particolare dei giovani”.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Perugia

Giovane talento del nuoto italiano: Erika Fancello trionfa ai Campionati di categoria a Chianciano

Perugia

Vìola il divieto di avvicinamento, arrestato 64enne

Terni

Scuola, organico e dirigenti | Bandecchi chiede incontro a Ministro Valditara

dalle città

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Sinner-Galan oggi a Cincinnati: orario, precedenti e dove vederla in tv

Ultim'ora Italia

Caldo e afa, 4 giorni di fuoco con Caronte: temperature fino a 40°C

Ultim'ora Italia

Trump-Putin, incontro il 15 agosto in Alaska. Zelensky: “Non cederemo nostra terra ai russi”
Umbria | Italia | Mondo

Impianti sportivi, la Regione stanzia quasi 300.000 euro per cinque interventi

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!