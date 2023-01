Impianti per idrogeno in aree industriali dismesse, c’è il bando da 14 milioni: i dettagli

Fioroni: "Vogliamo essere una regione di sperimentazione, pioniera e competitiva nella filiera dell'idrogeno verde"

Via libera al bando – che mette in campo 14 milioni di euro – per realizzare impianti per la produzione di idrogeno riqualificando aree industriali dismesse in Umbria.

“Oggi si aggiunge un tassello fondamentale – spiega l’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni – del percorso che porterà l’Umbria ad essere una regione sempre più verde anche nella produzione di energia. La Giunta regionale ha, infatti, approvato un Bando dedicato a progetti per impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, a cui verranno destinati 14 milioni di euro. Le risorse sono quelle del PNRR dedicate alla Missione “rivoluzione verde e transizione ecologica”, un pilastro fondamentale del Piano di Ripresa e Resilienza che punta a supportare imprese e territori nel complesso percorso della transizione energetica”.