Impianti fotovoltaici, da Asm canale dedicato per l’assistenza

L’obiettivo è facilitare il contatto fra cittadino - utente ed Asm, semplificando le modalità di accesso alle informazioni

L’Asm Terni informa che per facilitare l’accesso alle informazioni da parte degli utenti, da ieri all’interno dell’albero fonico del numero del centralino di TDE 0744 391800, è presente l’opzione di parlare con un operatore per indicazioni in merito allo stato d’avanzamento delle pratiche di connessione degli impianti fotovoltaici.

Il servizio è stato attivato per consentire un esito positivo delle stesse in tempi brevi. L’obiettivo è facilitare il contatto fra cittadino – utente ed Asm, semplificando le modalità di accesso alle informazioni concernenti il perfezionamento della documentazione presentata.