Immigrazione irregolare a Terni, una denuncia e una espulsione - Tuttoggi.info

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Immigrazione irregolare a Terni, una denuncia e una espulsione

Redazione

Immigrazione irregolare a Terni, una denuncia e una espulsione

Mar, 31/03/2026 - 14:55

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La Polizia di Stato di Terni prosegue con determinazione l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare e ai reati connessi.
In particolare, personale della Squadra Mobile ha denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino straniero, di nazionalità nigeriana, classe 1987, poiché avrebbe presentato documentazione ideologicamente falsa presso l’Ufficio Immigrazione della Questura al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.

Parallelamente, nell’ambito delle attività di prevenzione, personale dell’Ufficio Immigrazione ha proceduto all’accompagnamento, presso un CPR presente sul territorio nazionale, un cittadino extracomunitario, classe 1986, scarcerato dalla Casa Circondariale di Terni e destinatario di un provvedimento di espulsione, assicurando così l’immediata esecuzione della misura.

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