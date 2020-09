Il vigile del fuoco Massimo Vescarelli Cavaliere al Merito della Repubblica - Tuttoggi

Il Prefetto di Perugia Armando Gradone ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica a Massimo Vescarelli, fino al 29 maggio 2019 Capo Reparto Esperto del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Città di Castello.

“I Vigili del fuoco – ha precisato il sindaco tifernate Luciano Bacchetta – sono un vero e proprio fiore all’occhiello della nostra società, sempre al fianco della cittadinanza. Un vero e proprio vanto per tutti noi. La meritata onorificenza conferita a Vescarelli premia tutto il corpo e la persona, da sempre esempio di professionalità, altruismo e dedizione al lavoro”.

Massimo Vescarelli, terminato il periodo militare 1978, dopo 7 anni prende servizio come vigile del fuoco presso il Distaccamento di Città di Castello nel marzo 1985. Nel 1997 per un breve periodo presta servizio presso il comando di Ancona e nello stesso anno rientra in Umbria per prestare soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto.

Rientrato effettivo come caposquadra di Città di Castello, nel 2010 riveste il ruolo di capo distaccamento, per poi concludere come capo reparto esperto nel 2014. Da capo distaccamento ha fortemente voluto che venisse intitolata la sede al vigile Antonio Ceccarelli, prematuramente scomparso. Nonostante i numerosi interventi di routine Vescarelli può vantare con orgoglio un prezioso ricordo: l’elogio da parte del capo del corpo nazionale, nel 2010, per il salvataggio di una donna caduta nel fiume Tevere e rianimata.