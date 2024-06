Il Teatro Lirico Sperimentale porta il "MiniOpera Tour 2024" nelle scuole di Spoleto e Umbria - Tuttoggi.info

Raggiunte anche le Scuole di Terni e Cascia, l’opera del Lirico Sperimentale festeggia la fine dell’anno scolastico con rinnovato entusiasmo

Nato nel 2022 sulla scorta del post pandemia, come il miglior viatico per raggiungere le Scuole in un momento cruciale di rinascita per l’arte teatrale, MiniOpera Tour 2024 del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto è un progetto con le Scuole di Spoleto e di tutto il comprensorio di ogni ordine e grado che quest’anno, con nuovo entusiasmo e a grande richiesta dei dirigenti scolastici e degli stessi insegnanti, si è rinnovato con maggiore capillarità nel territorio e nel tessuto scolastico, intessendo un sempre più proficuo rapporto di amicizia e collaborazione tra l’Istituzione e le Scuole, mettendo al centro l’arte del canto lirico per quello che lo Sperimentale definisce senza indugio “il pubblico più bello”, ovvero quello prezioso dei nostri bambini e ragazzi. L’iniziativa ha coinvolto anche le Scuole di Cascia e di Terni, in particolare il Liceo classico Gaio Cornelio Tacito e i suoi giovani studenti. L’Istituzione è approdata nelle singole scuole con mezzi propri, visitando anche più plessi scolastici in una sola giornata e, una volta raggiunta la destinazione, ha dato inizio allo spettacolo: il Maestro Mauro Presazzi, direttore del coro dello Sperimentale, insieme a Raffaella Clerici, storica e collaboratrice archivista dell’Istituzione, hanno introdotto l’incontro, mentre i Cantanti dello Sperimentale si sono esibiti in alcune arie, duetti e quartetti tra i più celebri dell’opera lirica.

I Maestri Dahyun Kang, Pablo Salido Pulido e Lorenzo Tomasini con la loro arte li hanno accompagnati al pianoforte.

Nulla ha fermato lo Sperimentale in questo suo intento di divulgazione, né le intemperie di questo periodo (che hanno spostato all’ultimo i concerti dai giardini agli spazi chiusi di aule magne e palestre), né tantomeno gli inevitabili inceppi tecnici che fanno parte giocoforza dello spettacolo dal vivo: anche quest’anno i giovani studenti delle Scuole hanno preso parte allo spettacolo con piccoli ruoli –microfono alla mano- di presentatori o annunciatori, si sono improvvisati musicisti girando le pagine degli spartiti dei maestri pianisti, hanno accompagnato i cantanti lirici intonando con loro alcune brevi parti delle arie più famose (non raro per lo Sperimentale era imbattersi tra i banchi in bambini che fanno parte proprio del suo Coro di voci bianche), si sono reinventati via via tecnici del suono e attrezzisti, aiutando con slancio entusiastico ad approntare tastiere ed amplificatori.

Questa splendida avventura di MiniOpera Tour è terminata con la fine dell’anno scolastico, ma si rinnova il ringraziamento a tutti i dirigenti scolastici e a tutti gli insegnanti che hanno permesso allo Sperimentale di portare nelle Scuole quest’anno ben 16 concerti, con oltre 80 classi coinvolte. Infatti il progetto MiniOpera Tour è l’occasione di far conoscere in modo più approfondito la prestigiosa storia dello Sperimentale, che dal 1947 ad oggi tiene banco con produzioni dalle molte eco internazionali, ai giovani studenti di Spoleto e dell’Umbria e, al contempo, avvicinarli a questa forma di teatro che può offrire loro molti spunti di riflessione e di divertimento, nonché appassionarli a quello che ormai è un patrimonio immateriale dell’umanità.

I giovani Cantanti Lirici, vincitori dei Concorsi 2023 e 2024 dello Sperimentale, sono: Emma Alessi Innocenti mezzosoprano, Andrea Ariano baritono, Viktoriia Balan soprano, Eleonora Benetti soprano, Giorgia Costantino soprano, Aloisia de Nardis soprano, Chiara Guerra soprano, Marco Guarini baritono, Kristyna Kustkovà soprano, Chiara Latini soprano, Nicolò Lauteri basso, Francesca Lione mezzosoprano, Paolo Mascari tenore, Francesca Paoletti soprano e Davide Piva baritono.

Il Progetto MiniOpera Tour 2024 è a cura di Raffaella Clerici e di Mauro Presazzi del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, con il supporto di Gloria Bagatti e Lucia Andreini.