Il sindaco Zuccarini saluta la prima nata del 2020 e il personale del Pronto Soccorso - Tuttoggi

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha portato un saluto alla piccola Alice, la prima folignate nata del 2020, e donato ai suoi genitori una stella di Natale, cinta da fascia tricolore.

I genitori della piccola, Filippo Palmieri e Claudia Farenga, hanno poi fatto una foto con il primo cittadino.

La visita all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno è proseguita con il saluto e i ringraziamenti al personale del Pronto Soccorso e agli altri operatori del nosocomio folignate.

“Iniziare il nuovo anno salutando una nuova vita è sempre una grande emozione, dà una grande carica per lavorare ad un futuro migliore – ha dichiarato il sindaco Stefano Zuccarini – era giusto anche ringraziare chi in questi giorni di festa è rimasto al lavoro per garantire a tutti noi sicurezza e serenità”.