Il Santa Giuliana intitolato a Castagner, la proposta piace

E il centro sportivo con i campi utilizzati per gli allenamenti è stato intitolato a Paolo Rossi.

Ecco allora che prende piede l’idea di intitolare a Ilario Castagner lo stadio Santa Giuliana (ora Arena, utilizzata spesso per i concerti di Umbria Jazz), dove con il Perugia conquistò la prima storica promozione in Serie A al termine della stagione 1974-75. In fondo, il primo “miracolo” di quel Perugia iniziò lì.

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi, pur senza sbilanciarsi su una decisione che comunque dovrà essere di tutta la città e delle sue istituzioni, ha detto che è volontà dell’amministrazione comunale intitolare a Ilario Castagner un luogo sportivo simbolo, per onorarne degnamente la memoria.