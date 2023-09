Il ruolo della tecnologia nel monitoraggio delle infrastrutture - Tuttoggi.info

La tecnologia consente a coloro che si occupano della manutenzione di infrastrutture di comprendere quali sono gli interventi necessari per la messa in sicurezza in modo tempestivo

La sicurezza stradale è un tema di fondamentale importanza. Grazie ai continui sviluppi tecnologici, ad oggi, esistono diversi strumenti per rendere le strade più sicure, come quelli utilizzati per il monitoraggio delle infrastrutture. Il monitoraggio di quest’ultime, infatti, è una vera e propria condizione imprescindibile della sicurezza di strade, viadotti, gallerie, ponti, così come qualsiasi altra opera preposta alla viabilità.

Come avviene il monitoraggio delle infrastrutture?

Come anticipato, oggigiorno, al fine di garantire una migliore efficienza, è stato deciso di monitorare le infrastrutture con piattaforma Argo, ovvero, uno strumento tecnologico di ultima generazione che sfrutta diversi strumenti, come ad esempio il cloud computing, l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things (IoT), i simulatori in 3D, ecc. Infatti, le infrastrutture subiscono diverse sollecitazioni nel tempo e possono modificare le proprie caratteristiche strutturali, emettendo vibrazioni impercettibili all’occhio umano. Le tecnologie menzionate in precedenza possono rivelare tutti i cambiamenti e trasmetterli a un sistema di elaborazione, in grado di prevedere problemi futuri ed evitare che possano manifestarsi dei disagi.

L’importanza dell’uso della tecnologia

Diversamente dalle ispezioni tradizionali, l’uso di strumenti tecnologici permette di ottenere un esame molto più preciso, realistico e puntuale dell’asset stradale. In poche parole, la tecnologia è di grande aiuto per gli operatori in quanto gli permette di capire in tempi rapidi quali tipi di intervento porre in essere al fine di mettere in sicurezza la struttura oggetto di valutazione. Una piattaforma di monitoraggio di ultima generazione come Argo consente di avere accesso a funzioni anche su dispositivi mobili per “navigare” l’opera e inserire tutte le informazioni ispettive per ogni singolo componente analizzato. Ad esempio, particolari algoritmi permettono di analizzare in modo puntuale e dettagliato delle foto scattate dall’operatore durante la fase di analisi e dai droni usati per il controllo da remoto, nonché le foto scattate per i controlli di prossimità relativi ai punti più difficili da raggiungere. Così facendo la tecnologia permette di identificare in modo rapido i difetti associati ai vari componenti di ogni infrastruttura senza nessuna perdita di tempo e senza esporre a rischi ulteriori gli operatori.

I vantaggi dell’utilizzo della tecnologia

Come già accennato, gli strumenti basati sulle tecnologie innovative consentono un monitoraggio puntuale ed efficiente delle infrastrutture presenti su tutto il territorio. Ma perché tali strumenti sono preferibili rispetto a quelli ordinari? I motivi sono molteplici. Come prima cosa, la tecnologia consente non solo esami più precisi e realistici ma anche una riduzione dei tempi necessari per poterli effettuare. Ciò significa, dunque, che la tecnologia consente a coloro che si occupano della manutenzione di comprendere quali sono gli interventi necessari per la messa in sicurezza in modo tempestivo. Questo garantisce anche una migliore allocazione del budget disponibile, evitando gli sprechi con interventi non necessari. Un’altra motivazione che rende la tecnologia particolarmente utile in questo campo è la possibilità di raggiungere anche i punti più difficili e pericolosi senza nessun rischio. I droni, infatti, evitano che l’operatore debba esporsi a pericolo poiché le riprese vengono effettuate da remoto grazie alle telecamere presenti sullo stesso e gestibili dal controller del drone.