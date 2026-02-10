Il Rugby Internazionale arriva a Gubbio: il 6 giugno Italia-Spagna U20 - Tuttoggi.info

Segnate la data: sabato 6 giugno 2026! Grazie a mesi di lavoro di coordinamento tra la Federazione Italiana Rugby e il Rugby Gubbio, possiamo finalmente dare l’annuncio ufficiale: la città di Gubbio ospiterà, per la prima volta, una partita di Rugby internazionale, tra l’Italia U20 e la Spagna U20.

I giocatori di coach Andrea Di Giandomenico affronteranno la Nazionale spagnola di rugby sul campo dello Stadio Pietro Barbetti di Gubbio, in un’amichevole internazionale in preparazione del mondiale U20 che si svolgerà in Georgia, dal 27 giugno al 18 luglio.

Le parole del Presidente del Rugby Gubbio Andrea Frondizi: “Una grande opportunità, per tutti, per la città di Gubbio, per i ragazzi che possono vedere da vicino come si lavora nello sport di altissimo livello. È un grande onore poter far conoscere Gubbio a squadre e staff tecnici di due Nazionali di rugby, un grande risultato anche per il Rugby Gubbio, stiamo crescendo, giochiamo in un Campionato Nazionale di Serie B, e possiamo ospitare un evento di questo livello. Un ringraziamento speciale a Matteo Corazzi per il supporto che ci ha dato e per aver fortemente voluto questo progetto”.

Matteo Corazzi: “Organizzare un evento sportivo di questo livello, per me, rappresenta molto di più di una sfida logistica: è l’opportunità di offrire un sogno!

Far vivere da vicino un’esperienza simile significa ispirare le nuove generazioni, avvicinarle al valore autentico dello sport e regalare loro la possibilità concreta di immaginarsi protagonisti. La presenza della Nazionale U20 sarà un momento straordinario, capace di lasciare un segno profondo nella comunità sportiva cittadina, farlo nella città in cui ho mosso i miei primi passi nel mondo sportivo mi riempie il cuore di gioia e responsabilità.

Ringrazio Andrea per la fiducia e sottolineo la sua capacità di saper riconoscere l’occasione quando si presenta. Siamo pronti per questa importante sfida!”.





