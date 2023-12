Il progetto Cesi2026 accelera i tempi: al via le gare per quattro interventi - Tuttoggi.info

Con la chiusura del 2023 si sta entrando in una fase di grande accelerazione per il progetto Cesi2026, mirato alla rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo e finanziato come progetto pilota dal Ministero della Cultura con 20 milioni di euro complessivi nell’ambito del PNRR.

Dopo aver affidato la progettazione, dopo la consegna dei progetti, le integrazioni a seguito delle conferenze dei servizi, la successiva validazione e l’apertura della procedura per la raccolta delle manifestazioni d’interesse, la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Terni sta gestendo la fase finale delle gare per l’affidamento dei lavori di quattro importanti interventi nell’ambito del progetto complessivo Cesi2026.

In particolare si sta procedendo alle gare per l’intervento di riqualificazione di palazzo Stocchi (600mila euro) che potrà essere utilizzato come punto informativo delle nuove attività del borgo; per l’intervento sul teatro – ex Chiesa di sant’Andrea (300mila euro) che sarà messa a norma per essere utilizzata come sala conferenze e eventi; per l’intervento di riqualificazione delle vie e delle piazze del borgo (1 milione di euro) dalle quali scomparirà il bitume e che saranno ripavimentate e risistemate; per l’intervento sull’ex campo sportivo (500mila euro) che sarà trasformato nel “campo base” basso per le attività legate agli sport outdoor, con una pista da pump track per le bici, una parete d’arrampicata artificiale, spogliatoi e servizi.



Sono in fase avanzata anche le procedure per altri due interventi per i quali prima di Natale sarà chiusa la fase della raccolta delle manifestazione d’interesse da parte delle ditte che intendono essere invitate alle successive procedure di gara: si tratta degli interventi per la riqualificazione delle torri e delle mura medievali a monte del borgo (un milione di euro) e per la riqualificazione dell’immobile dell’ex convento di Sant’Onofrio (1,5 milioni di euro)



Infine per ulteriori tre interventi si stanno completando le integrazioni progettuali richieste dalle conferenze dei servizi. Anche in questi casi si procederà subito dopo con l’apertura della fase di raccolta delle manifestazioni d’interesse e quindi con le gare per l’affidamento dei lavori. Si tratta degli interventi per la completa riqualificazione dell’ex Convento Francesca Peticca (3.074.938,04 euro); per l’ampliamento del parcheggio sottostante il borgo (800mila euro) e per la realizzazione del percorso meccanizzato dal nuovo parcheggio al borgo.