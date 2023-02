Il Perugia stende il Brescia 4-0: sorpasso e zona salvezza | Pagelle

La partita

7′ pt OCCASIONE BRESCIA Curado, aiutato da Casasola, recupera Rodriguez, che si era trovato solo davanti a Gori. Salvataggio provvidenziALE.

12′ pt OCCASIONE PERUGIA Il colpo di testa di Di Serio esce di poco.

16′ pt BRESCIA IN DIECI Karacic, già ammonito per una trattenuta su Santoro, stende Lisi: secondo giallo e partita finita. Rondinelle con un uomo in meno già dopo un quarto d ‘ora.

19′ pt OCCASIONE PERUGIA Destro di Lisi dalla distanza, Andrenacci riesce a salvarsi deviando sul palo.

30′ pt OCCASIONE PERUGIA Sulla sponda di Di Carmin, Lisi manda a lato di poco.

40′ pt GOL PERUGIA, SANTORO La pressione del Perugia viene premiata sulla conclusione dalla sinistra di Santoro, che azzecca l’angolino dove Andrenacci non può arrivare.

49′ pt Rodriguez supera Angella e mette al centro, il Brescia non riesce ad approfittarne.

50′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO 1-0 Gara condizionata dall’espulsione di Karacic dopo un quarto d’ora. Il Perugia ha diverse occasioni, ma passa solo nel finale, con la rete di Santoro.

2′ st RIGORE PER IL PERUGIA Di Serio si gira in area e viene agganciato da Jallow. Calcio di rigore!

3′ st GOL PERUGIA, CASOLA Casasola dal dischetto spiazza Andrenacci, il Grifo raddoppia.

7′ st GOL PERUGIA, KOUAN Sul corner calciato da Lisi, Kouan insacca di testa e chiude la partita.

13′ st TRAVERSA PERUGIA Iannoni calcia dalla distanza, il pallone si stampa sulla traversa.

30 st GOL PERUGIA, ANGELLA Sul corner, stacco imperioso del difensore che torna al gol di testa ed esulta sotto alla Nord, abbracciato dai compagni.

43′ st Il nuovo entrato Labojko ci prova, Gori fa buona guardia.

91′ st GOL ANNULLATO AL PERUGIA Capezzi va a segno, ma l’arbitro annulla per un controllo con un braccio.

92′ st FINISCE 4-0 Il Perugia sorpassa il Brescia e aggancia la zona promozione!

Tabellino e pagelle

Perugia – Brescia 4-0

40′ pt Santoro (P), 3′ st Casasola rig. (P), 7′ st Kouan (P), 30′ st Angella (P)

16′ pt espulso Karacic (B)

Perugia: Gori 6.5, Rosi 6.5 (46′ st Paz sv), Sgarbi 6.5, Curado sv (25′ pt Angella 6.5), Casasola 7, Iannoni 7, Santoro 8, Lisi 7.5, Kouan 6.5 (28′ st Capezzi 6.5), Di Carmine 6.5 (18′ st Matos 6), Di Serio 6.5. All. Castori 7.

Brescia: Andrenacci 6, Karacic 4, Coeff 5, Adorni 5, Huard 5.5, Bjorkengren 5 (40′ st Labojko 6), Bisoli 5.5, Ndoj 5.5, Listowski 5 (18′ st De Looi 6)., Bianchi 5.5 (18′ st Ayè 5), Rodriguez 5.5 (35′ st Niemejer 5). All. Clotet 5.

La partita dei Grifoni

Gori 6.5: voto di stima, perché gli attaccanti del Brescia non lo chiamano quasi mai in causa. Lui, comunque, si fa trovare sempre pronto.

Rosi 6.5: spinge sulla fascia, sfruttando la superiorità numerica. Lesto nel battere il fallo laterale da cui nasce il vantaggio (46′ st Paz sv).

Sgarbi 6.5: soffre una sola volta Rodriguez, poi controlla e si rende utile anche in fase offensiva.

Curado sv: Salvataggio grandioso su Rodriguez in avvio, poi deve alzare bandiera bianca (25′ pt Angella 6.5: si lascia saltare da Rodriguez, poi ritrova solidità e anche il gol).

Casasola 7: sigla con freddezza il rigore del raddoppio, buona prestazione anche nella sua fascia di competenza.

Iannoni 7: la traversa gli nega la gioia (meritata) del gol. Una buona prestazione, in entrambe le fasi.

Santoro 8: sfiora la rete del vantaggio, poi sigla la rete che apre la goleada.

Lisi 7.5: una spina nel fianco destro del Brescia. Andrenacci gli nega il gol dalla distanza, deviando sul palo il suo bolide. Fa prendere il secondo giallo a Karacic, mette al centro palloni sempre insidiosi, sfiora la rete. Prestazione maiuscola.

Kouan 6.5: non sempre preciso, si fa sentire soprattutto in fase di interdizione. Poi sigla la rete che chiude la partita (28′ st Capezzi 6.5: potrebbe festeggiare l’esordio con una rete al Curi, che però gli viene annullata).

Di Carmine 6.5: gioca per i compagni, con buona qualità (18′ st Matos 6: non ha ancora il ritmo partita, ma fisicamente sembra in progresso)

Di Serio 6.5: ha acquisito sicurezza. Sfiora per due volte la rete e procura il rigore del 2-0.

All. Castori 7: l’irruenza e l’ingenuità di Karacic gli semplificano le cose. Ma il Perugia è messo bene in campo e lui sfrutta l’ottimo momento, anche atletico, di alcuni Grifoni. Ma soprattutto, il mister è riuscito a dare consepevolezza dei propri mezzi a questa squadra.