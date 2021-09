Il Perugia da trasferta non si ferma al rosso: 3-0 alla Cremonese | Pagelle

Ferrarini domina la fascia destra, Burrai crea scortato da Segre, Angella un gigante in difesa | Zanandrea, esordio con gol ed espulsione

Il Perugia formato trasferta torna da Cremona con 3 punti. E tanta convinzione nei propri mezzi, dopo il mezzo passo falso interno contro il Cosenza. Una vittoria pesantissima, perché conquistata in casa di una delle formazioni più attrezzate della Serie B, ancora senza subire reti in trasferta e soprattutto giocando più di metà partita con un uomo in meno.

L’ingenuità di Zanandrea (doppio giallo in 10 minuti dopo aver segnato la rete del raddoppio, seguita al vantaggio di Lisi) rischiava di costare cara. Ma i Grifoni si sono compattati, rischiando tutto sommato poco e trovando nel finale la terza rete con Kouan. Per la gioia dei tifosi biancorossi arrivati in Lombardia.

Tabellino e pagelle

Cremonese – Perugia 0-3

14′ pt Lisi, 30′ pt Zanandrea, 35′ st Kouan

Cremonese: Carnesecchi 6; Sernicola 5 (32′ st Deli 6), Bianchetti 5.5, Ravanelli 5, Valeri 5 (1′ st Zanimacchia 6), Bartolomei 6 (1′ st Buonaiuto 6.5), Castagnetti 6 (11′ st Gaetano 5.5), Fagioli 6; Baez 6, Vido 5 (1′ st Ciofani D. 6), Di Carmine 5. All. Porta 5 (Pecchia squalificato). A disp. Ciezkowski, Sarr, Collodel, Meroni, Crescenzi, Dalle Mura, Okoli.

Perugia: Chichizola 6.5; Curado 6.5, Angella 7.5, Zanandrea 5; Ferrarini 7 (25′ st Righetti 6), Burrai 7 (16′ st Vanbaleghem 6.5), Segre 6.5, Lisi 7 (16′ st Falzerano 7); Kouan 7 (38′ st Santoro sv); Matos 6.5, De Luca 6 (1′ st Sgarbi 6.5). All. Alvini 8. A disp. Fulignati, Rosi, Gyabuaa, Carretta, Murano, Murgia, Ghion.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Vittorio Di Gioia di Modena – Fabio Schirru di Nichelino) IV° ufficiale: Paride Tremolada di Monza VAR: Marco Piccinini di Forlì AVAR: Salvatore Affatato di Verbano Cusio Ossola

Note: 42′ pt espulso Zanandrea per doppia ammonizione. Ammoniti Castagnetti, Lisi, Chichizola, Ciofani D.

La partita dei Grifoni

Chichizola 6.5: subito impegnato da Baez, poi salvato dalla traversa sul missile di Bartolomei. Quella di Cremona sembra essere una serata difficile per il portiere del Grifo. Che invece chiude la terza trasferta senza subire reti. Merito dei suoi pretoriani, ma anche lui ci mette del suo, con una gara attenta. Rischia di capitolare solo nel finale sulla spizzata che stava per favorire Ravanelli.

Curado 6.5: di fronte al temuto attacco della Cremonese non si scompone, se non concedendo qualcosa in avvio. Poi sale in cattedra e nel secondo tempo contribuisce a costruire il fortino inespugnabile davanti a Chichizola.

Angella 7.5: un gigante al centro della difesa del Perugia. Di Carmine, che ha voglia di sbloccarsi proprio contro la sua ex squadra, lo anticipa solo una volta, di tacco, senza però far male. Neanche un altro ex, Ciofani, riesce a superarlo. Quando poi la Cremonese prova l’arrembaggio lanciando palloni in area, lui si esalta.

Zanandrea 5:

Ferrarini 7: (25′ st Righetti 6

Burrai 7: (16′ st Vanbaleghem 6.5:

Segre 6.5:

Lisi 7: (16′ st Falzerano 7:

Kouan 7: (38′ st Santoro sv:

Matos 6.5:

De Luca 6: (1′ st Sgarbi 6.5:

Alvini 8:

(in aggiornamento)