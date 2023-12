Il Perugia affonda in 9, derby all’Arezzo (2-0) | Pagelle

Il Grifo va sotto e Lisi lo lascia in 10, nella ripresa secondo giallo anche per Seghetti prima del raddoppio di Gucci nel recupero

Un Perugia senza idee e nervoso perde 2-0 il derby ad Arezzo, finendo anche in 9 per le espulsioni di Lisi nel primo tempo e di Seghetti nella ripresa. Grifo quasi mai pericoloso, anche se in doppia superiorità gli amaranto sprecano molto e chiudono la gara solo nel recupero. E per la prossima gara contro il Cesena, sabato al Curi, il Perugia dovrà fare anche a meno di Seghetti e Lisi, espulsi, e probabilmente di Vazquez, uscito per infortunio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

La partita

Nel silenzio dello stadio (i 300 tifosi del Perugia sono entrati in ritardo, quelli dell’Arezzo hanno attuato un iniziale sciopero del tifo per protesta contro le restrizioni) è Vulikic al 5′ a provare la conclusione, ma il suo colpo di testa su corner manda la palla sopra la traversa.

‘8 pt Subito proteste: Pattarello va a terra sul contatto con Bozzolan da dietro, l’arbitro assegna il corner. Probabilmente era fallo, ma appena fuori area.

13′ pt Ancora proteste dell’Arezzo perché il pallone tocca il braccio di Vulikic, nell’area biancorossa, però vicino al corpo.

18′ pt Arezzo pericoloso con Bianchi, la cui conclusione termina alta di poco.

26′ pt Guccione in acrobazia, tenuto in gioco da Mezzoni, colpisce il palo.

32′ pt Si rifà vedere in avanti il Perugia, ma Iannoni al volo nel cuore dell’area non trova la porta.

34′ pt GOL AREZZO Sul corner calciato da Guccione alla sinistra di Adamonis Risaliti colpisce di testa il pallone che, dopo aver colpito Vulikic, finisce in rete.

37′ pt Stavolta è il Perugia a protestare: Seghetti viene vistosamente trattenuto per la maglia da Renzi e termina a terra, l’arbitro fa proseguire.

39′ pt ESPULSO LISI L’esterno del Perugia colpisce al volto Guccione, l’arbitro estrae il rosso diretto.

43′ pt Seghetti mette in rete a gioco fermo, l’arbitro lo ammonisce.

47′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO 1-0 Arezzo più concreto, il Perugia, come spesso accade, fa fatica a manovrare. La rete fortuita di Risaliti, con la complicità di Vulikic, mette la partita in discesa per i padroni di casa, che si trovano anche in vantaggio numerico per l’ingenuità di Lisi.

1′ st Baldini cambia Bozzolan, spesso in difficoltà, con Cancellieri. Fuori anche Iannoni per Vazquez.

2′ st Pattarello ci prova, Adamonis non si fa sorprendere.

4′ st Subito un problema per Vazquez, che ha accusato un problema muscolare nel tentativo di controllare il pallone. Al suo posto entra Ricci.

10′ st Adamonis rinvia sui piedi di Guccione, che però non inquadra la porta.

13′ st Mawuli ci prova dalla distanza, il pallone termina alto.

14′ st Prova la conclusione da lontano anche Gucci, Adamonis blocca.

15′ st Seghetti di testa sfiora il pari, la palla termina di poco alla sinistra di Trombini.

20′ st Contropiede dell’Arezzo, la conclusione di Pattarello è debole.

23′ st Dell’Orco di testa contrasta con efficacia Mawuli.

29′ st Perugia in 9, espulso Seghetti. L’attaccante rincorre un avversario fin quasi al limite della propria area e lo trattiene, l’arbitro estrae il secondo giallo. Si fa durissima per la squadra di Baldini, che nel secondo tempo, pur concedendo qualcosa agli avversari in contropiede, aveva tenuto abbastanza bene il campo anche con l’uomo in meno.

44’st Vulikic di testa ribatte la conclusione di Gucci.

45′ st Contropiede dell’Arezzo, il tiro centrale non impensierisce Adamonis.

Saranno 6 i minuti di recupero.

46′ st Koaun va giù nel cuore dell’area granata sul contatto da dietro con l’avversario, l’arbitro fa proseguire.

47′ st GOL AREZZO, GUCCI. Cancellieri perde palla in uscita, sul traversone rasoterra Gucci mette in rete e chiude la gara.

51′ st FINISCE 2-0

Tabellino e pagelle

Arezzo – Perugia 2-0

35′ pt Risaliti (A), 47′ st Gucci (A)

40′ pt espulso Lisi per fallo; 29′ st espulso Seghetti (P) per doppia ammonizione.

Arezzo: Trombini sv, Renzi 6 (4′ st Lazzarini 6), Risaliti 6.5, Chiosa 6, Montini 6, Bianchi 6.5 (39′ st Damiani sv), Mawuli 6, Pattarello 6.5 (40′ st Gaddini sv), Guccione 7 (39′ st Iori sv), Settembrini 6.5 (42′ st Castiglia sv), Gucci 6.5. All. Indiani 7.

Perugia: Adamonis 6, Mezzoni 6, Vulikic 5, Dell’Orco 6, Bozzolan 5 (1′ st Cancellieri 5), Iannoni 5.5 (1′ st Vazquez sv, 4′ st Ricci 5), Bartolomei 5, Santoro 5 (31′ st Cudrig 5), Matos 5 (31′ st Kouan 6), Seghetti 5, Lisi 4. All. Baldini 5.

Arbitro Calzavara di Varese.