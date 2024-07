Il padre spesso al pronto soccorso, il figlio violento era in casa nonostante il divieto del giudice

Gli agenti di polizia, insospettiti dalle continue cure del genitore, hanno trovato il 38enne ancora nell'appartamento da cui era stato allontanato

Nonostante il divieto del giudice di avvicinarsi alla casa dei genitori ed ai luoghi da loro frequentati, a causa delle violenze a cui li aveva costretti, i poliziotti lo hanno trovato nell’abitazione, arrestandolo.

Sono stati gli agenti che, insospettiti da alcuni accessi del padre presso il pronto soccorso, dovuti a delle lesioni riportate in ambito domestico, hanno deciso di verificare l’eventuale presenza del 38enne all’interno dell’abitazione familiare. Giunti sul posto, hanno sorpreso il 38enne ancora all’interno dell’appartamento, in palese violazione delle prescrizioni relative alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, disposta dall’autorità giudiziaria nei suoi confronti.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 38enne è stato tratto in arresto, provvedimento convalidato dal gip che ha applicato nei suoi confronti, in aggiunta al divieto di avvicinamento, l’ulteriore misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.