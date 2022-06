Il Museo "Faina" di Orvieto apre le porte alla comunità ucraina: il 12 giugno un open day riservato - Tuttoggi

Visite guidate al museo in lingua ucraina e non solo

Dalle ore 15:30 alle ore 16:30, dunque, avranno luogo visite guidate al museo in lingua ucraina. Alle 17:30, invece, un rappresentante della Funzione Associata della Protezione Civile illustrerà la missione in Polonia a sostegno dei rifugiati ucraini.

Di Loreto: “È un progetto di integrazione multiculturale”

“È un progetto di integrazione multiculturale che utilizza il Museo come strumento per avvicinare alla storia e alla cultura della nostra Città le comunità straniere” afferma Di Loreto. “Partiamo dalla comunità ucraina perché in questo momento è segnata da una particolare sofferenza; successivamente, però, l’iniziativa si estenderà anche alle altre presenti in città”. Il tutto “grazie alla collaborazione delle rappresentanze diplomatiche straniere in Italia e dei corrispondenti Istituti di Cultura”.