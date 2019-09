Il mondo regionale dello Spettacolo dal vivo si mobilita contro la crisi generale

Prosegue la mobilitazione delle principali realtà dello Spettacolo dal vivo della regione, che in una nuova lettera firmata dalla quasi totalità delle realtà culturali dello spettacolo umbro, chiede impegni per il futuro.

“L’attuale crisi politica regionale, che ha immobilizzato l’assemblea legislativa nella mera Amministrazione ordinaria, ha provocato nei soggetti culturali che promuovono lo spettacolo dal vivo e operanti nel territorio, un vuoto amministrativo e finanziario che ha determinato l’impossibilità di rispettare obblighi ministeriali e contrattuali (oggetto di accordo tra Stato e Regioni) già predisposti a preventivo in fase progettuale.

L’attività inerente a Rassegne Teatrali, Festival, varie manifestazioni artistiche si sta svolgendo in un clima di disagio crescente. Tutti i soggetti culturali che sottoscrivono il presente documento denunciano una situazione divenuta insostenibile e che, se non affrontata nelle forme più appropriate e corrette, potrebbe minacciare seriamente il loro futuro e di conseguenza impoverire l’impatto culturale sul territorio. Si sta vivendo in una situazione di vera emergenza con disavanzi di bilancio cospicui che richiedono un intervento immediato e senso di responsabilità istituzionale da parte degli organi di rappresentanza regionale.

Con l’elezione della prossima Assemblea Regionale e della nuova Giunta, chiediamo che ci sia un interesse esplicito e motivato ai problemi della cultura in Umbria, tale da modificare radicalmente il modo di programmare e promuovere le attività artistiche e culturali afferenti alla L.17/2004. Urge riconoscere una posizione preminente a quei soggetti finanziati dal FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo – che hanno obblighi ministeriali rilevanti e che investono e fanno impresa nel territorio, arricchendo e sostanziando il tessuto connettivo culturale.

Si chiede che uno dei primi atti dei nuovi organi di rappresentanza regionale, prendendo coscienza della situazione di grave emergenza finanziaria ed economica in cui si trovano la gran parte dei soggetti che promuovono cultura in Umbria, copra con uno stanziamento straordinario il disavanzo 2019 accumulato, restituendo così delle certezze a bilanci esausti.

Si chiede, inoltre, che cambi drasticamente il modo di programmare cultura nella Regione. Occorrono previsioni finanziarie congrue all’interno del bilancio, parametrandosi ad altre regioni, di almeno €. 1.500.000,00 all’anno, considerando che i soggetti che ne usufruiscono sono oltre 70, né può essere accettato, perché rischioso e improprio, che sia l’assestamento di bilancio a luglio ad integrare le già magre previsioni di spesa.

Riteniamo indispensabile garantire una programmazione triennale e una garanzia di fondi per tutti i soggetti – e non solo per alcuni incomprensibilmente privilegiati – obbligati sia dalla legislazione ministeriale che da quella regionale ad una progettualità pluriennale.

Hanno sottoscritto il documento i legali rappresentanti di:

Promotori

Associazione Festival delle Nazioni Onlus di Città di Castello

Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” – Teatro Lirico dell’Umbria

Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale di Perugia

Per informazioni: Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” – Teatro Lirico dell’Umbria – Tel. 0743.221645; e-mail segreteria@tls-belli.it

Al momento hanno aderito i legali rappresentanti dei seguenti soggetti dello Spettacolo dal Vivo:

MUSICA – FESTIVAL

Fondazione Alessandro Casagrande di Terni

Ass. Visioninmusica di Terni

Ass. Amici della Musica Foligno

Coop. Gestioni Cinematografiche e Teatrali (GE.Ci.Te) di Foligno

Indisciplinarte srl Festival Terni

Comune di Todi per Todi Festival

TEATRO

Tieffeu Teatro Figura Umbro di Perugia

Ass. Ippocampo di Lugnano in Teverina

Ass. Microteatro Terra Marique di Perugia

Associazione Culturale Smascherati! – Human Beings di Perugia

Associazione TE.MA di Orvieto

DANZA

Oplas Centro reg.le danza Umbria Ass. Cult. di Umbertide

Ass. Cult. Dejà Donné di Tuoro sul Trasimeno

RESIDENZE ARTISTICHE

Ass. Cult. Dance Gallery di Perugia

Ats. C.u.r.a. Centro Umbro Residenze Artistiche

Centro Teatrale Umbro di Gubbio

La Mama Umbria International di Spoleto

Teatro laboratorio Isola di Confine di San Venanzo

