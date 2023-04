Il Modena punisce e inguaia un Perugia inguardabile (0-1) | Pagelle

Nella ripresa cisi aspetta che il Perugia provi a cambiare marcia ed invece il Modena passa in vantaggio sull’incursione di Gerli.

Nonostante l’incitamento dei tifosi e i cambi di Castori, il Perugia non trova mai lo spunto giusto. E anzi è il Modena a sfiorare il raddoppio con Diaw e Duca.

L’unico sussulto per i tifosi biancorossi arriva all’ultimo minuto di recupero, durante il lungo check per un possibile tocco di mano in area ospite. Il Var non richiama Cosso al monitor e la partita finisce con un’altra brutta sconfitta per il Perugia, che in casa non vince dal derby con la Ternana.

Tabellino e pagelle

Perugia – Modena 0-1

1′ st Gerli (M)

Perugia: Furlan 6.5, Rosi 5 (1′ st Sgarbi 5), Angella 5, Struna 5, Casasola 5, Iannoni 5 (13′ st Santoro 5.5), Capezzi 5 (22′ st Matos 5), Lisi 5 (1′ st Cancellieri 5.5), Luperini 5, Di Carmine 5.5 (32′ st Ekong 5), Di Serio 5.5. All. Castori 5.

Modena: Gagno sv, Ukhadda 6.5, Silvestri 6.5, Pergreffi 6.5, Renzetti 6 (37′ st Coppolaro sv), Mgnino 6, Gerli 7, Armellino 6.5, Tremolada 6.5 (17′ st Ionita 6), Falcinelli 6.5 (40′ st Duca 6.5), Strizzolo 6.5 (17′ st Diaw 6.5). All. Tesser 6.5.

La partita dei Grifoni

Furlan 6.5: sul gol capitola al terzo tentativo degli ospiti, mentre i compagni stanno a guardare. Anzi, è proprio una deviazione di Angella a metterlo fuori causa. Poi compie altri due interventi che non fanno terminare prima la partita.

Rosi 5: il Modena non attacca, e quindi non c’è quasi nulla da difendere. Ma manca la spinta (1′ st Sgarbi 5: dovrebbe dare solidità al reparto difensivo e invece anche lui affonda).

Angella 5: la deviazione con cui mette fuori causa il proprio portiere sul tiro di Gerli arriva dopo un parapiglia in area in cui i difensori del Perugia non la prendono mai.

Struna 5: stavolta anche lui appare poco sicuro.

Casasola 5: nessuna spinta, sbaglia spesso il suggerimento.

Iannoni 5: partita deludente dopo i passi in avanti fatti nelle ultime uscite (13′ st Santoro 5.5: entra, ma non riesce a far cambiare marcia al Perugia).

Capezzi 5: nelle sue giocate, nonostante il curriculum di lusso per la categoria, non c’è qualità E non riesce a dettare i ritmi alla squadra (22′ st Matos 5: ancora uno scampolo di partita senza sussulti).

Lisi 5: non è al meglio, sbaglia tanto e viene sostituito (1′ st Cancellieri 5.5: anche lui non cimbina molto sulla fascia).

Luperini 5: Armellino gli salta sopra e scheggia la traversa. Davanti non riesce mai a suggerire per i compagni, né a concludere.

Di Carmine 5.5: è l’unico che sembra provarci, ma non inquadra mai la porta (32′ st Ekong 5: Castori si affida alle sue energie, ma fa ancora peggio del più esperto compago sostituito).

Di Serio 5.5: sembra essere il più in forma, si fa per dire, degli attaccanti del Perugia. Ma stavolta non combina nulla.

All. Castori 5: anche senza gli errori di Gori (tenuto in panchina) il Perugia perde in casa. Dopo una rete presa in avvio di ripresa, il mister non riesce a cambiare l’inerzia della partita.