Il meteo punisce “l’anticipo”, la pista di ghiaccio slitta al 7 dicembre

Troppo costoso mantenere lo strato di ghiaccio con queste temperature, l'inaugurazione rinviata di una settimana

Luminarie e mercatini già un mese prima di Natale, ma il meteo ha punito “l’anticipo”, almeno sulla pista di ghiaccio. Che doveva essere inaugurata oggi, venerdì primo dicembre, in base al programma delle iniziative in centro storico a Perugia.

Ma la pioggia prima e il vento caldo che spira da sud poi (oggi, all’ora di pranzo, c’erano 19 gradi a Perugia) hanno indotto il Consorzio Perugia in Centro ad annullare l’inaugurazione, che era prevista per le 15.30.

Troppo costoso mantenere il ghiaccio a queste temperature. E del resto, pattinare con la parte superficiale del ghiaccio che si scioglie avrebbe anche rappresentato un pericoloso.

L’inaugurazione della pista di ghiaccio viene quindi rinviata di una settimana. Si pattinerà, meteo permettendo, dal 7 dicembre alle ore 16. In concomitanza con l’avvio di Dolcissima, un altro appuntamento per richiamare visitatori in centro. E alle 18 l’accensione dell’Albero di Natale in piazza IV Novembre.

Insomma, a far rispettare la tradizione, che vuole l’inizio delle festività natalizie con il ponte della Madonna, ci pensa il meteo. Solo in parte, però. Perché a Perugia, intanto, anche baciate dal sole, proseguono le iniziative per i bambini e le famiglie.