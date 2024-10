Il maltempo flagella l’Umbria, richiamati tutti i vigili del fuoco a disposizione

Il Comando dei vigili del fuoco di Perugia ha richiamato tutto il personale a disposizione per far fronte alle richieste di intervento legate al maltempo che sta flagellando l’Umbria.

Nella provincia di Perugia si segnalano danni significativi, anche se non ci sono state persone in pericolo. I vigili del fuoco invitano la popolazione a evitare spostamenti non necessari e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali per la propria sicurezza.

Le squadre sono impegnate senza sosta per fronteggiare l’emergenza, affrontando numerosi interventi legati a inondazioni, alberi caduti e altre criticità legate al maltempo.

Incendio in centro

A Perugia un incendio causato da un guasto a un cavo di distribuzione elettrica ha interessato una zona centrale della città, rendendo necessario l’intervento di tecnici Enel per ripristinare la sicurezza e garantire la continuità del servizio elettrico.

Disagi e pericoli nel Ternano

Numerosi interventi dei vigili del fuoco per il maltempo anche nel Ternano, con allagamenti e smottamenti in tutta la provincia. Particolarmente colpita la zona dei comuni di Narni e Amelia.

Ad Amelia una Fiat Panda è rimasta bloccata dall’acqua sul sottopassaggio vicino alle scuole. Con i vigili che sono riusciti dopo ore a far defluire l’acqua.

A Narni, sulla strada Tiberina, un ramo di un albero si è spezzato cadendo sopra una lancia che transitava sotto in quel momento. Illesi gli occupanti.

Nuova allerta meteo

Intanto la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per l’Umbria per le giornate di venerdì 4 e sabato 5 ottobre: allerta gialla per rischio temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. Le precipitazioni sull’Umbria si annunciano particolarmente intense nella giornata di venerdì.

(notizia in aggiornamento)