Il M° Salvatore Accardo in concerto al Tempio della Consolazione di Todi - Tuttoggi

A Todi presso il Tempio della Consolazione il violinista Accardo presenterà, insieme ai Maestri Laura Gorna e Francesco Fiore, brani di grandi compositori quali Wolfgang Amadeus Mozart, Sergej Prokofiev e Antonín Dvořák e incanterà il pubblico con i suoi virtuosismi.

Il concerto è gratuito e sarà un’ottima occasione per locali e turisti per poter ascoltare musica di altissimo livello, in uno degli edifici sacri più affascinanti dell’Umbria.