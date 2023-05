Il Gruppo Grifo Agroalimentare partecipa a "TuttoFood Milano" - Tuttoggi.info

Dall’8 all’11 maggio alla fiera milanese del food & beverage, importante vetrina internazionale, i prodotti del territorio umbro

Anche quest’anno il Gruppo Grifo Agroalimentare partecipa a TuttoFood Milano in programma da lunedì 8 a giovedì 11 maggio. Una vetrina di grande livello per la cooperativa agroalimentare umbra in cui presentare i propri prodotti e proposte gastronomiche. Lo stand, rigorosamente in legno ed elementi materici per richiamare la naturalità dei prodotti del gruppo.

In mostra alla fiera internazionale milanese dedicata al food & beverage ci saranno le eccellenze casearie nursine a marchio Caseificio di Norcia, le produzioni dello stabilimento di Colfiorito, in particolare le mozzarelle prodotte con il latte proveniente dagli allevamenti della dorsale appenninica umbro-marchigiana, i prodotti, in particolar modo i pecorini, del Caseificio di Talla, ultima acquisizione del gruppo, quelli a marchio Ragusa Latte, le specialità del laboratorio di gastronomia, tra cui le zuppe di legumi e farro, e la linea dei delattosati.

“Proponiamo ai visitatori – spiegano dalla cooperativa umbra – i nostri prodotti caseari, gastronomici e non solo; la territorialità e le tipicità rappresentano un legame indissolubile con le tradizioni rivisitate in chiave moderna”. Tra le degustazioni ci sarà anche quella di Ragusano DOP, frutto della collaborazione con la cooperativa siciliana Natura e Qualità grazie al Progetto Natura, e quella del latte proteico PROTEin, ultimo prodotto lanciato sul mercato da pochissimi giorni.

“L’obiettivo – commentano dal gruppo agroalimentare umbro – è quello di promuovere i prodotti, 100% Umbria e non solo, e farli conoscere a un vasto pubblico composto soprattutto da operatori e buyer nazionali e internazionali che stanno dimostrando di apprezzare le nostre produzioni. TuttoFood rappresenta per noi un palcoscenico importante, soprattutto in un’ottica di esportazione e commercio internazionale”.

Per informazioni: www.grifolatte.it