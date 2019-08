share

Brutto incidente per l’attaccante del Perugia Federico Melchiorri, che si è ribaltata con la sua auto. L’incidente si è verificato oggi pomeriggio, nei pressi di Serrapetrona, nei pressi di Macerata.

Il grifone stava tornando a Perugia con la sua auto quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Tolentino, ha perso il controllo della Volvo, che è finita fuori strada, ribaltandosi in mezzo alla vegetazione. Gli airbag sono entrati in funzione, proteggendo il 32enne attaccante maceratese.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e un’autoambulanza del 118, ma Melchiorri ha rifiutato il ricovero in ospedale. Solo tanta paura per lui, ma nessuna conseguenza fisica. Tanto che tre ore dopo Melchiorre si è presentato a Perugia per gli allenamenti.

Melchiorri era stato protagonista contro il Brescia in Coppa Italia, segnando il gol del pari in pieno recupero, che poi ha portato alla vittoria nei tempi supplementari ed al passaggio del turno.

L’attaccante dovrebbe essere regolarmente disponibile per la prima di campionato al Curi contro il Chievo.

