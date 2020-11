Il Grifo stende il Padova 3-0: aggancio in vetta

Il Grifo supera il Padova 3-0 e l’aggancia in vetta alla classifica. Perugia cinico e paziente, che subisce a tratti il gioco dei veneti e colpisce nella ripresa con Sgarbi e due volte con Bianchimano. Sulle prime due reti ci mette lo zampino Melchiorri, che inizia fallendo un’ottima occasione, ma poi sale di livello nella ripresa. Poi il rigore che chiude i giochi.

La partita

In avvio il Grifo ha subito l’occasione per passare in vantaggio: Bianchimano libera Melchiorri che arriva in area, ma si fa recuperare da un difensore avversario.

Il Padova non è per nulla intimorito e manovra bene, senza tuttavia riuscire ad impensierire Fulignati.

Al 30′ ancora Melchiorri ha una buona palla, ma prova a servire Bianchimano e la difesa veneta si salva.

Ci prova ancora il Padova, ma è il Grifo ad avere ancora l’occasione per passare in vantaggio. Al 43′ errore di Hallfredsson, Sounas ne approfitta per servire Bianchimano la cui conclusione di sinistro viene però intercettata da Vannucchi.

Il portiere veneto sventa ancora nel recupero sulla conclusione di Melchiorri dalla destra.

Nel secondo tempo i Grifoni subiscono il gioco del Padova. Caserta striglia i suoi e al 10′ st Melchiorri ruba palla sulla destra, si accentra in area e calcia, ma il suo tiro viene deviato. Sugli sviluppi del corner ancora Melchiorre prova la conclusione che diventa un assist per Sgarbi, che al centro dell’area manda la palla in rete di tacco.

Al 17′ Bianchimano ruba palla e prova a servire l’accorrente Sounas, ma l’azione per i Grifoni sfuma.

Bianchimano mette pressione da solo alla difesa ospite. E al 24′ l’attaccante biancorosso si avventa come sul pallone calciato in area da Melchiorri e smanacciato malamente da Vannucchi e lo spedisce sotto la traversa.

I difensori del Padova in grande difficoltà sul pressing dei Grifoni. Difesa patavina che in campionato finora aveva subito soltanto 4 gol, uno in trasferta.

Al 28′ Fulignati devia sopra la traversa una punizione insidiosa calciata da Ronaldo sulla trequarti.

Caserta manda nella mischia Falzerano al posto di Melchiorri, grande protagonista nel secondo tempo.

Al 37′ Caserta toglie Moscati e inserisce Vanbaleghem per rinforzare il centrocampo.

Al 39′ azione in contropiede dei Grifoni: Dragomir difende il pallone e serve l’accorrente Sounas che viene steso in area. L’arbitro concede il rigore e mostra prima il giallo e poi il rosso a Ronaldo. Dal dischetto Bianchimano non sbaglia.

Nel recupero c’è spazio per il giovanissimo Lunghi e per Cancellotti.

E ora c’è un’altra sfida al vertice, contro il Carpi.

Il tabellino

Perugia – Padova 3 – 0

Reti: 11′ st Sgarbi, 24′ st e 38′ st (rig) Bianchimano

Perugia: Fulignati 7, Rosi 7, Favalli 6.5 (44′ st Cancellotti), Sgarbi 7, Angella 6.5, Monaco 7, Melchiorri 7 (30′ st Falzerano 6.5), Dragomir 6.5, Sounas 6.5, Moscati 6.5 (37′ st Vanbaleghem sv), Bianchimano 8 (44′ st Lunghi sv). Allenatore Caserta 8. A disp. Bocci, Baiocco, Burrai, Murano, Tozzuolo,

Padova: Vannucchi 6.5, Gasbarro 5.5, Della Latta 5.5, Germano 5 (35′ st Jelenic 5.5), Hallfredsson 5 (25′ st Ronaldo 5), Kresic 5 (25′ st Bifulco 6), Hraiech 6, Nicastro 6.5, Soleri 5.5 (25′ st Santini 6), Pelagtti, Curcio (46′ st Mandorlini sv). All. Mandorlini 6.5. A disp. Burgiana, Valentini, Bianconi, Fazzi, Andelkovic, Paponi, Buglio.