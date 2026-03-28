Il giovane pianista Alessandro Artese vince il XXII Premio “Roscini – Padalino” - Tuttoggi.info

È il giovane pianista Alessandro Artese, classe 2001, il vincitore della XXII edizione del Premio “Roscini – Padalino”, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per favorire la formazione e la professionalizzazione di giovani e meritori strumentisti neolaureati.

Diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, e attualmente impegnato nel percorso di perfezionamento all’Accademia del Ridotto di Stradella, Artese vanta già un curriculum concertistico di tutto rispetto in Italia e all’estero, ed è risultato vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali (tra questi il Premio Lamberto Brunelli, il Radovljica International Piano Competition in Slovenia, il Rosario Marciano International Piano Competition di Vienna, e il Concorso Pianistico Internazionale di Massarosa).

Il vincitore è stato proclamato dalla commissione esaminatrice composta da Paolo Arcà (direttore artistico della Società del Quartetto di Milano e del Teatro dell’Opera di Roma), Enrico Bronzi (direttore artistico degli Amici della Musica e della Sagra Musicale Umbra), Stefano Ragni (docente all’Università per Stranieri di Perugia e critico musicale) e Andrew Starling (già direttore artistico degli Amici della Musica). La precedente edizione del premio, nel 2024, è stata vinta dalla giovane violinista Irenè Fiorito.

Il premio, intitolato a Leandro Roscini e Giancarlo Padalino

Grande amante della musica classica strumentale, Leandro Roscini è stato socio degli Amici della Musica per moltissimi anni e tra i più assidui ed entusiasti frequentatori dei concerti organizzati dall’Associazione perugina. Prima della sua scomparsa, nel 2001, ha voluto destinare una cospicua parte del suo patrimonio a favore di giovani strumentisti umbri che intendono fare della musica una carriera professionale. Il fondo del Premio è stato incrementato ulteriormente da un generoso lascito testamentario di Giancarlo Padalino, amico di vecchia data di Leandro Roscini.