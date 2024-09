Il futuro si impara da piccoli: a “Fa' la cosa Giusta!” due giorni di eventi per le scuole sui temi dello sviluppo sostenibile - Tuttoggi.info

Laboratori, talk, incontri e tanti momenti ludici dedicati agli studenti dell’Umbria. Torna dal 15 al 17 novembre, presso Umbriafiere, Fa’ la cosa giusta! Umbria, il più grande evento regionale sul consumo critico e gli stili di vita sostenibili. E come di consueto le mattine di venerdì e sabato sarranno quelle dedicate in modo particolare alle scuole, con numerosi percorsi e momenti gratuiti di formazione e gioco sui temi del consumo consapevole, dell’ambiente e della sua tutela.

Come accaduto nel corso delle precedenti edizioni, l’evento fieristico proporrà a studenti di ogni ordine e grado numerosi percorsi di apprendimento e confronto, grazie ai diversi (oltre 80) incontri, laboratori e workshop proposti in collaborazione con i partner della fiera. Saranno poi gli insegnanti, iscrivendosi, a scegliere quelli più coerenti e interessanti per i propri alunni.

Il programma definitivo delle iniziative, patrocinate dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, verrà reso disponibile sul sito web della fiera entro la prima settimana di ottobre. È possibile, al momento, preiscriversi o richiedere qualsiasi informazione aggiuntiva, all’indirizzo mail giorgio@falacosagiustaumbria.it. Si ricorda che la partecipazione e l’ingresso agli eventi della fiera sono totalmente gratuiti.

Il ricco ventaglio di iniziative mira a focalizzare l’attenzione degli studenti sui grandi temi della sostenibilità ambientale, a partire dai più piccoli, tramite momenti ricreativi di grande apprendimento, fino ai più grandi, mediante approfondimenti di natura divulgativa, con particolare attenzione agli aspetti tecnico-scientifici delle tematiche proposte.

Tali iniziative formative sono rese possibili grazie alla partecipazione di imprenditori, divulgatori scientifici, esperti educatori, animatori, associazioni e realtà attive, che coordineranno gli appuntamenti, incontrando e dialogando con gli studenti.

Il particolare interesse verso le nuove generazioni è dato dalla convinzione che esse possano favorire, con le loro scelte e il loro stile di vita, un futuro migliore e più sostenibile: per questo è necessario che la consapevolezza delle buone pratiche nasca già sui banchi di scuola.

Info su: www.falacosagiustaumbria.it

Luogo: Umbriafiere, piazza Moncada, BASTIA, PERUGIA, UMBRIA