“Il futuro è di chi lo fa", ecco la challenge di Sviluppumbria per le nuove generazioni - Tuttoggi

Nel corso del pomeriggio, dopo i saluti istituzionali di Michela Sciurpa Amministratore Unico Sviluppumbria, Cristiana Simoncini Responsabile Sistemi integrati, formazione, comunicazione Arpa Umbria, Nicoletta Gasbarrone Presidente Fa’ la cosa Giusta! Umbria e Sonia Rotini Responsabile Comunicazione e Formazione GSA Srl, le modalità di partecipazione della challenge sono state presentate in maniera esaustiva da Elisabetta Boncio Responsabile Innovazione e Trasferimento Tecnologico, Area Servizi alle imprese Sviluppumbria.

A seguire gli interventi di Gianluigi Aquilini Sviluppumbria che ha illustrato la roadmap della challenge, Nicoletta Gasbarrone Fa’ la cosa giusta! Umbria che ha parlato di sostenibilità ambientale e sociale attraverso le storie di alcune aziende virtuose incontrate durante l’edizione 2022 di Fa’ la cosa giusta! Umbria. Rossano Pastura Arpa Umbria ha inoltre approfondito il tema dell’impresa sostenibile, Giuseppe Barberi Sviluppumbria è invece intervenuto sulle caratteristiche fondamentali del progetto d’impresa, mentre Paola Paccara Sviluppumbria ha parlato di elementi per l’analisi della fattibilità del progetto. A chiudere l’incontro Fabio Calzuola GSA con un intervento sulla comunicazione corretta ed efficace del progetto.

Il premio per i vincitori della challenge consisterà in un percorso di formazione nell’ambito delle attività della SAFA, la Scuola di Alta Formazione Ambientale di Arpa Umbria. Le classi vincitrici verranno coinvolte in un percorso educativo e formativo tenuto da personale qualificato dell’Agenzia, per sensibilizzare i ragazzi alla tutela ambientale e della biodiversità, la sostenibilità delle loro scelte sulle sorti del pianeta e l’importanza del riuso e riciclo dei materiali.

Inoltre, i lavori degli studenti verranno presentanti nell’ambito di un evento pubblico nell’ambito del quale avverrà anche la cerimonia di premiazione e saranno presentati in occasione dell’edizione 2023 della fiera Fa’ la cosa giusta! Umbria.