Il Festival del SOL fa tappa a Massa Martana, tante le attività per le famiglie - Tuttoggi.info

Alla scoperta di natura storia, dei vicoli e delle piazze del borgo umbro. Sabato 22 "kids urban trek" ‘La storia di Martino e Flaminia’,

Sarà Massa Martana il borgo protagonista del secondo appuntamento del Festival del SOL (Sagrantino & Oil Land), primo festival diffuso del Cammino in Umbria che ogni weekend, fino al 25 giugno, porterà i turisti alla scoperta ‘lenta’ del paesaggio olivato, vitivinicolo e boschivo degli otto borghi coinvolti (Massa Martana appunto, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco e Trevi), facenti parte dell’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino, soggetto gestore del progetto SOL che è finanziato dalla Regione Umbria a valere sull’Avviso UmbriAPERTA per la promozione turistica dei territori dell’Umbria.

Sabato 22 e domenica 23 aprile, dunque, si andrà alla scoperta delle bellezze di Massa Martana con la consueta formula del ‘Kids urban trek’ il sabato pomeriggio, l’hiking ‘appassolento’ domenica mattina e il ‘Kids urban trek’ domenica pomeriggio, ideata e condotta dall’associazione ‘Natural slow life’, affiliata Csen Umbria.

Sabato l’appuntamento è alle 15 in Piazza Umberto I, per un itinerario in pianura, all’interno del borgo, in modalità ludico didattica, pensato per i bambini dai 5 agli 11 anni ma che farà divertire anche i grandi con ‘La storia di Martino e Flaminia’. Sarà un’esperienza per tutta la famiglia tra giochi e curiosità, in compagnia di ‘originali’ accompagnatori che porteranno i piccoli alla scoperta delle particolarità dei luoghi come il museo, i vicoli, le piazze del centro storico, attraverso tante attività. Un modo per educare i bambini a guardarsi intorno e prestare attenzione ai particolari. Domenica 23 ci si ritrova nuovamente in piazza Umberto I, alle 9.30, per poi raggiungere tutti insieme, in auto, il punto di partenza della passeggiata che condurrà i partecipanti alla scoperta della Faggeta dei Monti Martani.

La camminata immersiva, della durata di circa due ore, sarà condotta da una guida escursionistica. Il percorso ad anello è di circa sette chilometri e con un leggero dislivello, quindi adatto a tutti. Il pomeriggio, alle 15, si va ‘Appasseggio lungo la Via Flaminia’, un percorso naturalistico sulla via Flaminia vecchia, con l’archeologo a fare da guida. Un cammino in modalità ludico didattica, quindi perfetto per i bambini dai 5 agli 11 anni ma ovviamente aperto alla partecipazione di adulti accompagnatori, per partecipare tutti insieme alle attività organizzate lungo il percorso. Tutte le attività sono gratuite ed è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere un’e-mail a ilcamminodelsol.umbria@gmail.com o naturalslowlife21@gmail.com, oppure chiamare il numero 3515431631 (anche WhatsApp)