Il dipinto restaurato dall’associazione MAgiSTER di Arrone torna al suo posto - Tuttoggi.info

L’opera in questione consiste in una piccola “edicola” in legno intagliato e dorato che ospita una tavola con lo “Sposalizio della Vergine”

L’associazione culturale MAgiSTER di Arrone, con il patrocinio del Comune di Arrone, ha organizzato per sabato 9 marzo alle 16.30 al teatro comunale di Arrone, una cerimonia in occasione della riconsegna alla chiesa di Santa Maria Assunta del dipinto restaurato lo “Sposalizio della Vergine”.

Il restauro è stato effettuato su commissione dell’associazione MAgiSTER che, tra le sue attività, a proprie spese, cura anche la conservazione di qualche opera artistica del patrimonio storico locale. L’opera in questione consiste in una piccola “edicola” in legno intagliato e dorato che ospita una tavola sulla quale è dipinto lo “Sposalizio della Vergine” ed è appesa sulla parete della navata di sinistra della chiesa. L’opera suscita molta attenzione tra gli arronesi in quanto copia del novecento di un dipinto di ottimo pregio, già esistente in Arrone, di origine cinquecentesca, che si riteneva opera di Girolamo Santacroce. Di tale antico dipinto, nei primi anni del novecento, si sono perse le tracce e venne sostituito con una copia di questo periodo realizzata da autore ignoto.

“Quest’opera è giunta fino a noi e anche se non si tratta di un originale, ci siamo sentiti comunque stimolati a prendere in considerazione il suo restauro per garantire il suo perdurare nel tempo” spiegano dall’associazione, che organizza anche il concerto del gruppo Euterpe Ensemble per clarinetti e corno di bassetto con la partecipazione del baritono Luigi Sinibaldi. Dopo il concerto ci sarà una relazione tecnica sul restauro a cura del restauratore Gianni Castelletta. Al termine del programma, nella chiesa di Santa Maria Assunta dove il quadro è alloggiato, un breve intervento del parroco don Tomasz Godzki.