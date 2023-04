Il Diamante Nero, a Scheggino frittata da record al tartufo con Manuela Arcuri | Foto e video

Si è concluso così un evento che ha visto vari appuntamenti. Ad aprire l’evento è stato il convegno dal titolo: “Un prodotto di Eccellenza come il Tartufo nero può essere strumento di valorizzazione del luogo e di ripopolamento del territorio montano?“. Dopo un saluto iniziale da parte del direttore artistico e organizzatore della manifestazione Maestro Maurizio Mastrini e dopo un’introduzione al tema da parte del Sindaco di Scheggino Dott.Fabio Dottori, che ha evidenziato il problema dello spopolamento dell’area della Valnerina, il Presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini Dott. Pietro Bellini, il Prorettore dell’Università per Stranieri di Perugia Prof. Rolando Mariani e il proprietario di Torre del Nera Albergo diffuso e SPA Dott. Gabriele Giannattasio hanno approfondito il dibattito. Dalle loro interessanti riflessioni è emerso che il tartufo è senz’altro strumento di valorizzazione del territorio, mentre più complesso è il legame tra questa eccellenza e il ripopolamento della zona. Dopo la conclusione dell’evento, il Sindaco, il Presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini e il Maestro Maurizio Mastrini si sono spostati in Piazza Carlo Urbani dove, alla presenza delle autorità tra cui gli assessori regionali Paola Agabiti ed Enrico Melasecche, è avvenuto il tradizionale taglio del nastro che ha dato il via ufficiale alla nuova edizione.

Tra gli appuntamenti c’è stata anche la cava al tartufo vip, spettacoli, show cooking e degustazioni. Inaugurata anche la mostra d’arte di Carla Romani.