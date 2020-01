Il defibrillatore arriva dal cielo, azienda di Terni progetta drone rivoluzionario - Tuttoggi

È di Terni l’azienda che progetterà e realizzerà il drone per il trasporto veloce del defibrillatore, previsto nel progetto From Sky To Heart. Nei giorni scorsi è stato infatti sottoscritto il contratto tra il responsabile del progetto dott. Gino Venturi e il Presidente e AD di Siralab Robotics ing. Michele Feroli (nella foto).

L’Azienda scelta è un’eccellenza italiana nel settore della robotica, nata nel 2007 come spin off accademico dell’Università di Perugia.

Siralab ha progettato e realizzato vari droni di interesse sia militare (ambito da cui nascono), sia civile (protezione civile, vigili del fuoco, national security, lavoro aereo, difesa ambientale e molto altro). Recentemente l’azienda ha realizzato uno dei primi USV (Unmanned Surface Vessel) commerciali presenti sul mercato, ovvero un vascello robotizzato autonomo a propulsione elettrica, per il monitoraggio ambientale di laghi e bacini idrici in grado di compiere campagne di campionamento, misura e batimetrie in automatico. Siralab collabora con aziende di riferimento internazionale.