Il Comune di Spoleto cerca un informatico, i requisiti - Tuttoggi

Per partecipare inoltre, bisogna essere in possesso del diploma di maturità tecnico industriale indirizzo “informatica” o diploma di maturità tecnico commerciale indirizzo “programmatori” o altro diploma di maturità in informatica e telecomunicazioni (vecchio ordinamento). Il suddetto diploma rappresenta il requisito minimo.

Sono inoltre ammessi i candidati che, pur non essendo in possesso di uno dei suddetti diplomi, sono in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di laurea o ad essi equipollenti: Laurea di primo livello in Ingegneria dell’informazione, Scienze e tecnologie informatiche; Laurea di secondo livello “specialistica” in Informatica, Ingegneria Informatica e Laurea del vecchio ordinamento in Scienze dell’Informazione o Informatica.

Il candidato deve inoltre essere in possesso della patente di guida di categoria B.

Il posto a concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate in ferma breve e prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. 8/2014 e dell’art. 678 comma 9 del d. Lgs. 66/2010. 2. La riserva opera anche nei confronti degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

I candidati devono presentare al Comune di Spoleto la domanda di partecipazione al concorso tramite posta elettronica certificata (PEC), con documento sottoscritto con firma digitale, o mediante domanda scansionata già sottoscritta con firma autografa a comune.spoleto@postacert.umbria.it.

Per info e modello di domanda si può consultare la pagina del sito istituzionale www.comune.spoleto.pg.it – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – ESPERTO INFORMATICO – CATEGORIA C (HTTPS://BIT.LY/3RWBBFB)