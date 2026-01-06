 Il centro è una lastra di ghiaccio | Attivato il Piano neve e chiuse alcune strade - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Il centro è una lastra di ghiaccio | Attivato il Piano neve e chiuse alcune strade

Redazione

Il centro è una lastra di ghiaccio | Attivato il Piano neve e chiuse alcune strade

Mar, 06/01/2026 - 18:34

Condividi su:

La neve caduta nel pomeriggio sull’acropoli di Perugia, diventata poi una poltiglia fangosa, con l’arrivo della sera ha trasformato molte strade del centro – soprattutto quelle meno transitate dalle auto – una pericolosa lastra di ghiaccio.

In via Pellini la viabilità è rimasta bloccata per la caduta di un albero, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Nel pomeriggio il Comune ha comunicato di aver attivato il Piano neve, con “una serie di misure coordinate volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale, la continuità dei servizi essenziali e la riduzione dei disagi per la popolazione, attraverso il coinvolgimento della Protezione Civile comunale, della Polizia Locale, del Cantiere comunale e dei soggetti convenzionati”.

“Già dalle prime ore dall’attivazione del dispositivo – si legge nella nota del Comune – gli operai del Cantiere comunale e la Polizia locale sono al lavoro sul territorio per la chiusura delle strade più critiche, la posa della segnaletica, lo spargimento del sale e gli interventi di prevenzione del ghiaccio.
In questa fase la Polizia Locale ha già disposto la chiusura al transito veicolare delle seguenti strade, considerate particolarmente critiche in caso di neve e ghiaccio tra cui Via Alessi e Via Bartolo (da piazza Danti).
Anche Gesenu è prontamente attivata con i mezzi per la pulizia delle strade e con i mezzi spargisale.

L’amministrazione comunale “invita la cittadinanza alla massima prudenza negli spostamenti, a limitare l’uso dei veicoli privati se non strettamente necessario e a rispettare le ordinanze e la segnaletica stradale”.

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune di Perugia. Si attendono comunicazioni relative alle scuole.

neve

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Chiuso ad Assisi l’anno santo giubilare, ora si apre l’ottocentenario del Transito

Trasimeno

“Luci sul Trasimeno” al rush finale con la Befana ospite del Percorso dell’Albero

Assisi

La Befana chiude le feste ad Assisi: grande festa in centro, solidarietà a Santa Maria

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

‘Domani scuole chiuse a Roma’, la fake news vola su WhatsApp
Ultim'ora Italia

CES 2026: Roborock lancia il primo robot al mondo dotato di un’architettura wheel-leg e stringe un accordo con il Real Madrid Football Club

Ultim'ora Italia

Lecce-Roma 0-1, il match in diretta

Perugia

Il centro è una lastra di ghiaccio | Attivato il Piano neve e chiuse alcune strade

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!