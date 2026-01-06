Il centro è una lastra di ghiaccio | Attivato il Piano neve e chiuse alcune strade - Tuttoggi.info

La neve caduta nel pomeriggio sull’acropoli di Perugia, diventata poi una poltiglia fangosa, con l’arrivo della sera ha trasformato molte strade del centro – soprattutto quelle meno transitate dalle auto – una pericolosa lastra di ghiaccio.

In via Pellini la viabilità è rimasta bloccata per la caduta di un albero, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Nel pomeriggio il Comune ha comunicato di aver attivato il Piano neve, con “una serie di misure coordinate volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale, la continuità dei servizi essenziali e la riduzione dei disagi per la popolazione, attraverso il coinvolgimento della Protezione Civile comunale, della Polizia Locale, del Cantiere comunale e dei soggetti convenzionati”.

“Già dalle prime ore dall’attivazione del dispositivo – si legge nella nota del Comune – gli operai del Cantiere comunale e la Polizia locale sono al lavoro sul territorio per la chiusura delle strade più critiche, la posa della segnaletica, lo spargimento del sale e gli interventi di prevenzione del ghiaccio.

In questa fase la Polizia Locale ha già disposto la chiusura al transito veicolare delle seguenti strade, considerate particolarmente critiche in caso di neve e ghiaccio tra cui Via Alessi e Via Bartolo (da piazza Danti).

Anche Gesenu è prontamente attivata con i mezzi per la pulizia delle strade e con i mezzi spargisale.

L’amministrazione comunale “invita la cittadinanza alla massima prudenza negli spostamenti, a limitare l’uso dei veicoli privati se non strettamente necessario e a rispettare le ordinanze e la segnaletica stradale”.

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune di Perugia. Si attendono comunicazioni relative alle scuole.