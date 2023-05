Il Cantico delle Creature, concerto di beneficenza per i terremotati di Siria e Turchia e per il Serafico - Tuttoggi.info

Un evento unico, emozionante, nel luogo universalmente riconosciuto simbolo di cristianità e arte. Le note del “Cantico delle Creature” del Maestro Andrea Ceccomori, hanno permeato la splendida Basilica di spirituale musicalità in un religioso silenzio del pubblico presente

L’evento era finalizzato ad una raccolta fondi per i Terremotati di Turchia e Siria e per l’Istituto Serafico di Assisi, presieduto dalla Dr.ssa Francesca Di Maolo, che ha ringraziato i Club Lions e Rotary per la bellissima iniziativa. Il Presidente del Lions Club Perugia Host, Giuseppe Maria Famá, Club capofila e ideatore dell’evento, ha sentitamente ringraziato tutti i Club Lions dell’Umbria e il Rotary Club Perugia, nella figura del Presidente Andrea Pedetta, per il tangibile impegno alla riuscita dell’evento.

I due Presidenti hanno sottolineato come la sinergia, non solo dei Club della due più grandi Associazioni Filantropiche al mondo, ma di tutte quelle che perseguono gli stessi obiettivi, possa concretizzarsi in progetti comuni a sostegno delle fasce più deboli e sofferenti della Società.

Ospiti della serata il Cantico delle Creature il Tenore Francesco Zingariello, il soprano Katia Ricciarelli e, sorpresa fuori programma, il cantautore Francesco Drosi, autore di una bellissima canzone per la pace, cantata dai tre Artisti a chiusura della bellissima serata, quale tributo alla città di Assisi emblema di questo sentimento nel mondo.

Numerose le Autorità presenti il Sindaco di Assisi e Presidente della Provincia Stefania Proietti, l’On Monica Baldi, già membro del Parlamento europeo, che ha ritirato un riconoscimento per conto di Enrique Baròn Crespo, ex presidente del Parlamento Europeo, presidente onorario Università della Pace dell’ONU, ex ministro dei trasporti spagnolo, Presidente di Ars Pace, e la dott.ssa Monika Jakiela, Universum Academy International e presidente del Premio Internazionale Universum Donna e Ambasciatrice di Pace nel Mondo, ha consegnato il prestigioso riconoscimento a Katia Ricciarelli, per la brillante carriera, eccellenza artistica nel mondo.

Premiati anche il Maestro e Tenore Francesco Zingariello, splendida voce, artista eclettico, compositore e Direttore d’Orchestra e il Maestro Andrea Ceccomori, flautista internazionale di grande versatilità, Ideatore e fondatore dei progetti Assisi Suono Sacro e Baton for Peace. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Padre Custode del Sacro Convento, Marco Moroni e al Maestro della Capella Musicale , Frate Peter, per la concessione del Sacro luogo per le finalità dell’evento.