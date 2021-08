Il Campionato Italiano Velocità in salita farà tappa a Spoleto - Tuttoggi

Si corre in casa sia per il Moto Club, che per il pilota Spoletino: Emo Antinori Petrini

Il weekend che va dal 19 al 21 Agosto il Campionato italiano velocità in salita farà tappa a Spoleto, più precisamente a Forca di Cerro, per dare vita a due round entusiasmanti, con la doppia gara di sabato e domenica.

Il percorso inizia nella zona del ponte della Caprareccia e si conclude quasi alla sommità.

Dopo la pioggia c’è sempre il sole, speriamo che sia così per il quarto e il quinto atto del campionato. Dopo la gara in Toscana condizionata dal maltempo, che ha visto sorprendentemente, Fabio Ricca, in sella ad un quad, primeggiare nella classifica generale facendo registrare il miglior tempo in 1’15.21, sul tracciato di 2 chilometri, con 12 curve e 2 chicane.

Ci auguriamo che possa ritornare a splendere il sole, a Spoleto, anche perchè, essendo il tracciato in aperta montagna, sarà ammesso il pubblico che potrà godersi le spettacolo delle moto moderne e d’epoca.

Si corre in casa sia per il Moto Club, che per il pilota Spoletino: Emo Antinori Petrini, ex forte pilota di TT3 il quale in giro per l’Italia ha collezionato podi ovunque. Il pilota correrà nel gruppo 5 delle moto d’epoca nella classe TT sport in sella ad una Ducati 996. In gara, sempre nelle moto d’epoca, anche Gianni Fioretti e Gianni Trappetti. Un altro spoletino correrà invece nel CIVS 600, si tratta di Andrea Marcelli, ex pilota della velolità in circuito.

Saranno inoltre presenti tutti i più importanti piloti del campionato. Due nomi da tenere d’occhio su tutti : Stefano Bonetti leader della classifica nelle classi 1000 super open e Naked e Maurizio Bottalico che vorrà confermare anche egli la doppia vetta nelle classi 600 super open e 600 STK.

