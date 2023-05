Il Brescia cade a Parma, le combinazioni per la corsa salvezza

Gli scontri delle squadre impegnate non retrocedere in C

Il Brescia cade a Parma, piegato dalla doppietta di Benedyczak. Lasciando ancora aperta a vari epiloghi la corsa salvezza in B.

Questa la classifica aggiornata:

Benevento 32Spal 35Perugia 36Brescia 38Cosenza 39Cittadella 41Ternana 43

Corsa salvezza, le combinazioni

Corsa salvezza ancora aperta, a due giornate dalla fine.

Il Benevento ospita il Modena, prima di far visita al Perugia nell’ultima giornata.

La Spal ospita il Parma e poi va a Pisa. Due partite contro squadre in corsa playoff.

Il Perugia deve andare a Venezia, una delle squadra più in forma in questa fase del campionato. Per poi ospitare il Benevento al Curi.

Il Brescia, dopo lo stop a Parma, si incontra con altre due squadre che sognano ancora la A: Pisa e palermo.

Il Cosenza va a far visita all’Ascoli, per poi ospitare il lanciatissimo Cagliari.

Il Cittadella ha preso un vantaggio con la vittoria sul Benevento. Trasferta ostica a Bolzano contro il Sudtirol. Poi finale in casa con il Como.

La Ternana il suo punto salvezza deve cercarselo a Como o all’ultima giornata al Liberati contro il Frosinone già in A.