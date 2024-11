Il Basket Gubbio fermato dalla Virtus Assisi - Tuttoggi.info

Si interrompe a sei la striscia di vittorie consecutive per l’Emi Basket Gubbio, che incassa la prima sconfitta stagionale sul parquet della Virtus Assisi. Finisce 84-69 la gara di domenica pomeriggio: i ragazzi di coach Cecchini vengono sorpresi nel primo tempo da un inizio super dei padroni di casa, che vanno all’intervallo lungo sul +21 (50-29). Due quarti da urlo per gli assisani, che con una vera e propria prova di forza dominano i primi parziali trascinati da un roboante Di Coste (30 punti per il lungo), con i biancoblu che non riescono a contenere il mix di fisicità e qualità tecnica messo in campo dagli avversari. Nel secondo tempo gli eugubini provano ad aggiustare le cose tirando fuori l’orgoglio, riuscendo almeno a diminuire lo svantaggio lottando su ogni pallone, ma non basta. La propria esperienza e bravura permettono infatti alla Virtus Assisi di gestire e mantenere a distanza il Basket Gubbio nonostante l’encomiabile sforzo prodotto dagli ospiti: da segnalare la grande prestazione dell’ex di giornata Razzi, che mette a referto 18 punti, e il ritorno tra i convocati, anche se senza minutaggio, di Di Simone. Una battuta d’arresto che non cancella l’ottimo percorso di una squadra che, da neopromossa, sta affrontando il campionato con personalità e senza porsi limiti: il parquet sarà il giudice finale. Coach Cecchini e i suoi rimangono, dopo sette giornate, comunque in testa alla classifica a pari punti con il Gualdo Basket che ha già osservato il turno di riposo previsto, seguiti a ruota da Virtus Assisi, Perugia Basket (anch’esse con sei partite disputate) e Olimpia Mosciano. Domani si torna sul campo di allenamento, per analizzare la gara di domenica e preparare al meglio la prossima sfida, che vedrà l’Emi Basket Gubbio affrontare l’Alba Basket sabato 23 alla Polivalente alle ore 18:30.

VIRTUS ASSISI – BASKET GUBBIO 84-69

VIRTUS ASSISI: Santantonio 3, Berti 6, Bugionovo 12, Lucarelli 6, Gambacorta, Chioccioni, Provvidenza 4, Tosti 16, Di Coste 30, Falcinelli, Bazani 7.

BASKET GUBBIO: Di Simone ne, De Angelis 9, Cecchini 8, Rombi 5, Sabotig 8, Pascolini ne, Carsetti 4, Giorgetti 16, Fondacci ne, Tosti ne, Razzi 18, Setkic 1.

PARZIALI: 23-15, 27-14, 20-20, 14-20

PROGRESSIVI: 23-15, 50-29, 70-49, 84-69

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio