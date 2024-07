Il 28 luglio 85 mongolfiere all'Aviosuperficie di Terni in occasione della Night Glow - Tuttoggi.info

Domenica, 28 luglio, dalle ore 19, all’aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni, si terrà La Notte delle Mongolfiere dell’Italian International Balloon Grand Prix: saranno 85 le mongolfiere gonfiate e illuminate dal tramonto, per un’ora e mezza.

“Con la Night Glow intendiamo battere il record del maggior numero di mongolfiere gonfiate insieme in un unico luogo sul territorio italiano”, afferma Ralph Shaw, organizzatore dell’evento.

“Siamo sommersi da richieste di informazioni”



“Siamo sommersi dalle richieste di informazioni: ci chiamano anche dalle regioni vicine; abbiamo oltre 50 fotografi iscritti al concorso fotografico abbinato alla manifestazione, che sono pronti a immortalare l’evento. Ci aspettiamo un grande afflusso: per questo il piano di sicurezza prevede un parcheggio appositamente dedicato all’evento, in via di allestimento di fronte all’Aviosuperficie”, dichiara il responsabile della comunicazione dell’Italian International Balloon Grand Prix, Francesco Bartoli.

“Abbiamo organizzato, inoltre, Umbria Air Show, un contenitore di eventi collaterali presso l’Aviosuperficie, che prenderanno il via fin dalla mattina e proseguiranno per tutto il pomeriggio, fino alle 19.00, quando inizierà lo spettacolo delle mongolfiere. Un buon numero di street food e i migliori barman della nostra città offriranno cocktail e degustazioni, mentre il dj set cercherà di rendere l’atmosfera ancora più magica, dando il benvenuto agli 85 team delle mongolfiere che vengono da tutto il mondo”.