Il 26 febbraio a San Damiano il "Cantico delle Creature" verrà letto in 30 lingue - Tuttoggi.info

Il Convento di San Damiano, ad Assisi, cuore pulsante della spiritualità francescana, si prepara ad accogliere, nell’anno dell’ottavo Centenario del Cantico delle Creature, un avvenimento straordinario, di grande respiro e di profondo significato, che apre ufficialmente la rassegna Francesco tra le righe.

Il prossimo 26 febbraio alle ore 15.30 nella suggestiva Sala del Cantico avverrà la lettura pubblica del “Cantico delle Creature” in più di 30 lingue, evento che rappresenta un unicum nella storia francescana: protagonisti assoluti saranno i versi del Cantico delle Creature, in un incontro culturale e linguistico che travalica i confini nazionali. Valentina Antonelli, giornalista del TGR RAI Umbria, condurrà l’evento.

Il “Cantico”, che da secoli rappresenta un inno alla lode di Dio attraverso l’invito ad amare tutte le creature del creato, sarà letto da studenti provenienti da ogni parte del mondo. Alle voci dei giovani universitari dei due atenei perugini – l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri, co-organizzatori della rassegna insieme alla Provincia Serafica dei Frati Minori di Umbria e Sardegna – si sommeranno quelle dei giovani frati in formazione ad Assisi, a dimostrazione della fortuna globale che ha saputo conquistare questo capolavoro di umiltà e spiritualità.

“L’idea di realizzare questo evento – spiega il professor Carlo Pulsoni, docente di Filologia romanza all’Università degli Studi di Perugia – nasce dalla convinzione che il Cantico delle Creature, pur essendo un’opera profondamente radicata nella tradizione francescana e nella storia letteraria italiana, abbia una dimensione universale che trascende i confini culturali e linguistici. Il Cantico è il manifesto di un incontro tra uomo e natura, tra creato e Creatore, ed è per sua natura un inno che può risuonare in ogni angolo del mondo. Coinvolgere studenti dei due Atenei perugini, provenienti da diverse nazioni, insieme a giovani religiosi, non solo ci permette di celebrare la bellezza di quest’opera in diverse lingue, ma ci consente di dare voce a un messaggio di pace e armonia che è universale, un messaggio che San Francesco, con la sua umiltà e visione ecumenica, ci ha lasciato in eredità”.

La scelta di San Damiano come cornice per questa lettura non è casuale: è proprio in questo luogo che San Francesco compose la prima parte del celebre Cantico e per questo avvenimento si trasformerà in palcoscenico di una celebrazione che unisce la lode alla letteratura, la fede alla cultura, il passato al presente, l’Italia al mondo intero.

L’evento sarà visibile in streaming sui canali YouTube (@FratiMinoriAssisiOFM) e Facebook (Frati Minori Assisi) della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi di Umbria-Sardegna dei Frati Minori.

Per info: francescotralerighe@assisiofm.org

Francesco tra le righe ha ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo. Gli altri enti Patrocinatori sono: il Comitato Nazionale per la celebrazione dell’Ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, il Dicastero per la Cultura e l’Educazione, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la Regione Umbria, la Città di Perugia, la Città di Assisi, l’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, la Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. (Foto in evidenza di Andrea Cova)