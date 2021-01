Iella Grifo, l’assedio a Fano frutta solo un punto |Tabellino e pagelle

Un Perugia generoso ci prova fino alla fine, nonostante le tante assenze e gli infortuni di Crialese, Minesso e Murano

Un Grifo generoso quanto sfortunato torna da Fano con un solo punto. Finisce in parità, come all’andata. Ma questa volta i Grifoni, giunti a Fano con tante defezioni (compresa l’esclusione di Rosi per motivi disciplinari) le hanno provate davvero tutte su un campo molto pesante.

Grifo sfortunato, che perde per infortunio già nel primo tempo Crialese e Minesso e nella ripresa anche Murano.

Le parate di Viscovo tolgono agli uomini di Caserta una vittoria che sarebbe stata meritata.

La partita

Nonostante le tante assenze il Grifo prova subito ad artigliare la partita, portandosi più volte in avanti con generosità, senza tuttavia creare seri pericoli alla porta di Viscovo.

A metà del primo tempo piove sul bagnato per il Perugia, che in cinque minuti (al 22′ e al 26′) perde per infortunio Crialese (sostituito da Favalli) e il bomber Minesso (al suo posto entro Vano).

Il Grifo continua a spingere con generosità, collezionando tiri dalla bandierina, ma il fortino del Fano regge. E il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa Grifoni ancora avanti a testa bassa, nonostante la fatica e il campo pesante.

Al 7′ i padroni di casa provano a colpire in contropiede con Barbuti, ma il suo tiro si perde alto.

Al 10′ il Grifo ha una grande occasione: punizione di Burrai, Sgarbi di testa anticipa anche Vano e l’azione sfuma.

I Grifoni stringono d’assedio la porta del Fano alla ricerca della rete del vantaggio.

Al 16′ grande colpo di testa di Murano su cross di Vano, ma Viscovo si salva.

Cinque minuti dopo anche Murano è costretto a lasciare il campo per un guaio muscolare. Caserta manda dentro al suo posto Bianchimano e Kouan per Sounas.

Al 26′ in una delle sue poche sortite offensive il Fano rischia la beffa. Fulignati sbaglia il disimpegno e si scontra con Ferrara, che a porta vuota dal limite dell’area calcia incredibilmente fuori.

I padroni di casa provano ad approfittare della stanchezza dei Grifoni. Che però, superato un momento di affanno, si rigettano generosamente in avanti.

Spinta che potrebbe essere premiata nel recupero, ma Viscovo salva d’istinto su una girata di testa di Vano e poi la difesa marchigiana mura Bianchimano.

Finisce 0-0 una partita che un Perugia sfortunatissimo avrebbe sicuramente meritato. Sudtirol e Modena vincono e allungano, ma la vetta è a soli 3 punti.

Tabellino e pagelle

Fano – Perugia 0 – 0

Fano: Viscovo 8; Paolini 6, Brero 6, Bruno 6, Monti 5.5 (1′ st Cargnelutti 6); Gentile 6.5, Amadio 6.5, Carpani 6 (15′ st Cason 6); Marino 6 (39′ st Scimia sv); Ferrara 5 (29′ st Montero 6), Barbuti 6 (39′ st Nepi sv). All. Destro 6.5. A disp.: Meli, Santarelli, Heatley, Sarli, Parlati, Mainardi, Busini.

Perugia: Fulignati 5.5; Elia 6, Angella 6.5, Sgarbi 6.5, Crialese sv (22′ pt Favalli 6); Sounas 6 (21′ st Kouan 6), Burrai 6.5, Vanbaleghem 6.5; Minesso sv (26′ pt Vano 7), Falzerano 6.5; Murano 6 (21′ st Bianchimano 6.5). All. Caserta 7. A disp.: Baiocco, Bocci, Cancellotti, Negro, Monaco, Konate, Lunghi.

Arbitro Luigi Carella di Bari.