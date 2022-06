Idrogeno verde per aziende strategiche dell’Umbria, al via i distretti grazie al Pnrr

A Palazzo Chigi firmati i protocolli per le Hydrogen Valley: in Umbria idrogeno a sostegno di Ast ed altre aziende grazie a siti dismessi

Al via i distretti, grazie al Pnrr, per produrre idrogeno verde a sostegno di aziende strategiche dell’Umbria, acciaierie di Terni in primis ma non solo. Sono stati infatti firmati, nella sala verde di Palazzo Chigi a Roma, i primi protocolli di Intesa con 5 Regioni per la realizzazione di Hydrogen Valley, i “Progetti bandiera” del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra queste, appunto, il cuore verde d’Italia.

L’incontro è stato presieduto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, alla presenza dei Ministri interessati dal protocollo, Maria Stella Gelmini e Roberto Cingolani, oltre che Maria Cristina Messa e Roberto Speranza ed il sottosegretario Garofoli. Presenti anche i presidenti delle altre Regioni coinvolte: oltre all’Umbria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Basilicata.