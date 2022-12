Identificato in tempi record il vandalo di auto, è un 50enne - Tuttoggi

Il cinquantenne, dopo aver preso di mira i veicoli, aveva divelto o danneggiato i tergicristalli dei mezzi in sosta, per poi far perdere le sue tracce.

Fondamentale, ai fini dell’identificazione dell’indagato, è stata l’analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata dagli atti vandalici, insieme alle risultanze dell’attività info-investigativa esperita dagli agenti del Commissariato.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto e dovrà rispondere del reato di danneggiamento aggravato.