I Soliti ignoti, Alessia e Armando cambiano idea e... perdono

La coppia di perugini cade all'ultimo momento sul parente misterioso nel programma condotto da Amadeus

Avevano giocato bene, in modo prudente, la loro partita a I Soliti ignoti. Raggiungendo un montepremi di 54mila euro, poi 10.800 per aver usufruito del “dubbione” all’ultima manche, quella per scoprire il parente misterioso.

E Alessia e Armando, la coppia perugina arrivata a giocare al programma di Rai 1 condotto da Amadeus, il parente misterioso lo avevano anche azzeccato al primo colpo. Salvo poi cambiare idea. Un dubbio che è stato loro fatale, perché li ha costretti a tornare a Perugia con le mani vuote.

Ci riproverà la piccola Matilde, quando sarà maggiorenne. “Ma vuole che anche allora ci sia Amadeus” avverte papà Armando.