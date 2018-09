I Primi d’Italia, sarà un’edizione ancora più ricca

I Primi d’Italia, il Festival Nazionale dei Primi Piatti, sta per tornare. Dal 27 al 30 settembre arriva a Foligno la XX edizione con un programma ricco di ospiti, gusto e novità annunciati oggi, martedì 18 ottobre, al Salone d’Onore di Perugia.

Per questa XX edizione – spiega Aldo Amoni, Presidente di Epta Confcommercio Umbria, società organizzatrice del Festival – abbiamo veramente dato il massimo. Abbiamo coinvolto grandissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della gastronomia e dell’attualità e abbiamo fatto crescere ancora di più l’offerta per il pubblico, portando a 18 i Villaggi dei Primi e gli spazi degustativi. Abbiamo anche ampliato l’offerta dei vari mercati e reso gratuite le apprezzatissime Food Experience. Non solo, ho personalmente voluto dedicare questa edizione alle donne, che saranno protagoniste sul palco e negli appuntamenti di A Tavola con le Stelle e che hanno risposto con entusiasmo e disponibilità al nostro invito.

Sempre più ricca, quindi, la proposta del Festival Nazionale dei Primi Piatti. Il pubblico potrà scegliere tra 18 diverse aree dedicate al buon mangiare: lo street food, il Palazzo GAL Valle Umbra e Sibillini e i 16 Villaggi del Gusto dedicati a riso e tortello mantovano, tipicità locali, gluten free e polenta, cous cous, tipicità toscane, primi alle erbette selvatiche, tartufo, primi di mare di Porto Sant’Elpidio, gnocchi fatti a mano, paella, amatriciana, pasta fresca e ripiena, i primi di Anna Moroni e un intero villaggio dedicato a Confagricoltura.

Altrettanto ricca la proposta del palco de I Primi. Ad aprire il festival sarà la splendida Anna Tatangelo con la sua musica, giovedì 27 alle 22.00. Venerdì sarà la volta di Giovanni Ciacci alle 19.00 e di Gianluca Impastato che da Colorado arriverà alle 22.00 con un divertentissimo spettacolo. Sabato 29 alle 16.00 è di scena Anna Moroni con un appetitoso cooking show. La serata si chiude alle 22.00 con i talentuosi Gemelli di Guidonia di edicola Fiore. Domenica 30, giornata conclusiva del Festival vedrà sul palco la P-Funking Band alle 15.00, un cooking show dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani alle 17.00 per concludersi alle 21.00 con la musica dei 900’s Swing.

Non mancherà – aggiunge Amoni – il Premio Primi d’Italia. Tra i tanti personaggi che riconosceremo quest’anno mi piace ricordare Gessica Notaro, che sarà con noi il 27 settembre, Patrizia Salmoiraghi, Presidente dell’Associazione Internazionale Soroptimist, l’attrice e scrittrice Chiara Francini e Patrizia Caraveo, direttrice dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano, tutte premiate il 28 settembre, e l’attrice e annunciatrice Laura Efrikian, sul palco il 29 settembre. Tutte donne eccezionali che siamo onorati di riconoscere e di avere ai Primi d’Italia, dove l’eccellenza è protagonista.

La XX edizione de I Primi d’Italia vi attende dal 27 al 30 settembre 2018 a Foligno!

Per prenotare i tanti appuntamenti visitate il sito: www.iprimiditalia.it. Per restare aggiornati: facebook: @festivaliprimiditalia; twitter: @IPrimidItalia; instagram: @iprimiditalia; youtube: @iprimiditalia

