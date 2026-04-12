 “I Passi di Chiara e Francesco”: oggi la presentazione a Bastia Umbra - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

“I Passi di Chiara e Francesco”: oggi la presentazione a Bastia Umbra

Flavia Pagliochini

“I Passi di Chiara e Francesco”: oggi la presentazione a Bastia Umbra

Dom, 12/04/2026 - 10:08

Condividi su:

Oggi pomeriggio (domenica 12 aprile, ndr) alle 17 presso la chiesa dell’ex Monastero di San Paolo delle Abbadesse, nel cimitero monumentale di Bastia Umbra, verrà presentato il progetto “I Passi di Chiara e Francesco”, un itinerario culturale, spirituale e naturalistico di grande rilievo che unisce i territori di Assisi e Bastia Umbra.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco e propone un cammino che ripercorre, in chiave contemporanea, la fuga di Santa Chiara nella notte del 1211. Il progetto “restituisce una geografia reale della scelta, della prova e della custodia, attraversando luoghi simbolici come Assisi, la Porziuncola e il Monastero di San Paolo delle Abbadesse, individuato come punto centrale del percorso”. Articolato in circa 10.940 passi, sarà fruibile tutto l’anno e accompagnato da totem narrativi, pietre miliari e strumenti digitali, tra cui QR code multilingua, capaci di trasformare l’esperienza in un itinerario immersivo. Accanto alla dimensione spirituale, il progetto integra anche temi di sostenibilità ambientale, valorizzazione del paesaggio e turismo lento, con connessioni alla mobilità dolce e alla rete territoriale.

Interverranno al pomeriggio i sindaci di Bastia Umbra e Assisi, Erigo Pecci, il vescovo Felice Accrocca, fra Marco Moroni e fra Massimo Travascio, Custodi rispettivamente di Sacro Convento e della Porziuncola, madre Noemi Scarpa, Badessa del Monastero Benedettino, e il professor Stefano Brufani, dell’Università degli Studi di Perugia. Il progetto è promosso dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con il Comune di Assisi, con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comitato Nazionale per l’Ottocentenario di San Francesco, Custodia Generale del Sacro Convento di Assisi, Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, Monastero Benedettino di Sant’Anna e Umbria Cuore Verde d’Italia.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Anagrafe, a Foligno nel pomeriggio rilascio carta d’identità elettronica solo su appuntamento

Perugia

Giovane rapinato nei pressi del minimetrò: indagini in corso

Perugia

Tentato furto alle Poste, ladri in fuga per l’intervento della polizia

in umbria

gli ultimi pubblicati

Terni

A Narni continuano gli ‘ambulatori solidali’ per cittadini in condizioni di fragilità

Assisi

“I Passi di Chiara e Francesco”: oggi la presentazione a Bastia Umbra

Umbria | Italia | Mondo

Prevenzione e contrasto di riciclaggio e terrorismo: convegno notai – GdF

Gubbio e Gualdo

Rugby: La Nazionale U20 gioca a Gubbio, aperta la vendita dei biglietti

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!