I° Memorial Tagliolini di Basket, la Lucky Wind Foligno si aggiudica la due giorni di Assisi

share

La Lucky Wind Foligno si aggiudica la due giorni di Assisi, nel 1° Memorial Tagliolini, battendo prima la Valdiceppo in semifinale e poi i padroni di casa della Virtus Assisi. Nella finale di Domenica sera i ragazzi di coach Pierotti hanno messo in mostra un ottimo basket, dando l’impressione per tre quarti del match di poter dominare raggiungendo anche il +19, ma un ultimo quarto scoppiettante di Meccoli e compagni ha rimesso tutto in discussione fino al -4 a pochi minuti dal termine.

Saranno due giocate dell’MVP del torneo Simas Raupys, unitamente ad una zingarata di JD Rath a chiudere definitivamente i conti e a consegnare il trofeo alla Lucky Wind.

Segnali incoraggianti quindi per i bianco azzurri che hanno battuto una squadra certamente ben attrezzata e che si farà valere in C gold, nonostante si sia sofferto troppo però in un finale che ha rischiato di vanificare le tante cose positive messe in campo nella prima parte di gara.

Si ringrazia la società Virtus Assisi per l’organizzazione e l’ottima accoglienza.

Virtus Assisi – UBS Foligno 60-65 (14-20, 13-19, 10-17, 23-9)

Assisi: Santantonio 8, Metalla 6, Cesana D. 14, Faina 6, Gramaccia 2, Provvidenza 2, Capezzali 2, Cesana M., Meccoli 10, Cassettari, Fondacci, Quercia 7. All. Piazza

UBS Foligno: Guerrini, Pandolfi, Tosti 13, Rath 5, Mariotti 7, Raupys 24, Dolci, Donati 2, Marani, Marchionni 7, Karpuk 7, Trabalza. All. Pierotti, Ass. Mariani e Foglietta.

share

Stampa